காவலரின் கையை கடித்த தவெக தொண்டர் கைது - 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

தருமபுரியில் தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் போலீசார் இடையே ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு விவகாரத்தில் 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

காவலரின் கையை கடித்த தவெக தொண்டர் ஜெமினி
காவலரின் கையை கடித்த தவெக தொண்டர் ஜெமினி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 2:25 PM IST

1 Min Read
தருமபுரி: தருமபுரியில் தவெக சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தில், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலரின் கையை கடித்த தவெக தொண்டரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தருமபுரியில் பாலக்கோடு மார்க்கெட் அருகில் செயல்பட்டு வந்த சொகுசு மதுபான கூடத்தை (Club) அகற்றக்கோரி தவெக சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் தாபா சிவா பேசிக்கொண்டிருந்த போது, ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தவெக தொண்டர்களின் ஒருபகுதியினர், அந்த மதுபான கூடத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, தடுப்பை மீறி தாக்குதல் நடத்த முயன்றனர். இதில், போலீசாருக்கும் தவெகவினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

இந்த சமயத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தவெக தொண்டர் ஒருவர், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலரின் கையை கடித்தார். இதனால் டிஎஸ்பி சுந்தர்ராஜ் தலைமையான போலீசார், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர். இதில் போலீசாரின் கையை தவெக தொண்டர் கடித்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகியது.

இந்நிலையில், காவலரின் கையை கடித்த ஜெமினி என்பவரை பாலக்கோடு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, ஜெயபிரகாஷ், கணேசன், கிருஷ்ணன், வினோத்குமார் என மொத்தம் 5 பேரை பாலக்கோடு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

முன்னதாக அந்த வீடியோவில், கைது செய்யப்பட்ட தவெக தொண்டர் ஜெமினி என்பவர் மதுபானக் கூடத்திற்கு எதிரே அமைந்துள்ள தகர தடுப்பில் ஏற முயற்சிக்கிறார். அவரை போலீசார் கீழே இறக்கி விடுகின்றனர். இதையடுத்து, போலீசாருடன் ஜெமினி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அவரை தடுத்த காவலரின் கையை கடிக்க இரண்டு முறை முயற்சி செய்து மூன்றாவது முறையில் கடித்துள்ளது பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாகவே, தவெக தொண்டர்களின் செயல்பாடுகள் சர்ச்சைக்குள்ளாகி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் குவிந்த தொண்டர்கள் விஜய்யின் பிரச்சார வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து சென்றது, மின்கம்பத்தில் ஏறியது, பொதுக்கூட்டத்தில் போடப்பட்ட இருக்கைகளை உடைத்தது என தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகின்றனர். இவர்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக போலீசார் வழக்குப் பதிவும் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

