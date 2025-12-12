3-வதும் பெண் குழந்தை: கருக்கலைப்பு செய்த கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு - கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது
பெண் குழந்தை என்பதால் சட்டவிரோதமாக கருக்கலைப்பு செய்து கர்ப்பிணி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் கணவர் உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : December 12, 2025 at 5:16 PM IST
தருமபுரி: பென்னாகரம் அருகே மூன்றாவதும் பெண் குழந்தை என்பதால் சட்டவிரோதமாக கருக்கலைப்பு செய்த கர்ப்பிணி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டம் ஏரியூர் அடுத்து பூச்சூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன். இவரது மனைவி ரம்யா (26). இவர்களுக்கு திருமணமாகி 8 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், சுபஸ்ரீ, தரணி என இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், ரம்யா மீண்டும் கர்ப்பமடைந்தார். மூன்று மாத கப்பிணியான ரம்யா கடந்த 1 ஆம் தேதி மாடிப்படியில் இருந்து தவறி விழுந்ததால் கண்ணன் அவரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்.
இதில், ரம்யாவுக்கு அதிகமாக ரத்த போக்கு ஏற்பட்டதால் மேல்சிகிச்சைக்காக சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த நிலையில், கடந்த 5 ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். ஆனால், இவரது இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது உறவினர்கள் ஏரியூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின்பேரில் போலீசார் 156/2025 U/S 194 BNSS பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் ரம்யாவிற்கு திருமணமாகி ஏற்கனேவே இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருப்பதால், மூன்றாவதும் பெண் குழந்தையாக இருக்குமோ என கண்ணன் சட்ட விரோதமாக, வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என ஸ்கேன் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார். இதில், கருவில் இருப்பது பெண் குழந்தை என தெரியவந்துள்ளது. இதனால், கருவை கலைக்க முடிவு செய்து ஓமலூரைச் சேர்ந்த சுகன்யா மற்றும் வனிதா என்பவர்கள் மூலம் கருக்கலைப்பு செய்துள்ளனர்.
இதில், ரம்யாவிற்கு அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டதால் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற போது வழியிலேயே இறந்தது தெரிய வந்தது. இதனால், 194 BNSS லிருந்து 90, 94 BNS Act and 23(1) Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 34(2) National Medical commission Act ஆக வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, சட்டவிரோத கருக்கலைப்பில் ஈடுபட்ட சுகன்யா, வனிதா மற்றும் கணவர் கண்ணன் ஆகிய மூன்று பேரையும் ஏரியூர் போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.