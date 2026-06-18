போலி பாஸ்போர்ட் பெற்று சவூதி அரேபியாவில் 20 ஆண்டுகள் வேலை பார்த்த மீனவர் கைது
புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவரின் பெயரை பயன்படுத்தி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவர் சவூதி அரேபியாவில் 20 ஆண்டுகளாக கடல் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 5:00 PM IST
திருநெல்வேலி: ஆள்மாறாட்டம் செய்து, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சவூதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்து வந்த மீனவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், உவரி காவல் நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட் சரிபார்ப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த முதல் நிலை பெண் காவலர் செல்வகனி, சவூதி அரேபியாவில் இருந்து புதுப்பிப்பிற்காக வந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை ஆய்வு செய்தார். அந்த விண்ணப்பத்தில், உவரி வடக்குத் தெருவைச் சேர்ந்த 'ஜார்ஜ், தந்தை பெயர் போரஸ்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதனையடுத்து சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், கடந்த 2024 ஜூலை 2-ஆம் தேதி காவல் துறையினர் அந்த முகவரிக்குச் சென்று நேரடி விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, அந்த முகவரியில் ’ஜார்ஜ்’ என்ற நபர் உண்மையாகவே வசித்து வருவதும், அவர் தற்போது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதும் தெரிய வந்தது. விண்ணப்பத்தில் இருந்த புகைப்படத்தை அவரிடம் காட்டிய போது, அது தனது புகைப்படம் இல்லை என்றும், அவர் 'பனி செல்வின்' என்ற நபர் என்றும் அடையாளம் காட்டியுள்ளார்.
தொடர் விசாரணையில், புகைப்படத்தில் இருந்த நபர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மணப்பாடு மீனவர் காலனியைச் சேர்ந்த ’பனி செல்வின்’ என்பது உறுதியானது. பின்னர் காவல் துறையினர் மணப்பாட்டிற்குச் சென்று அவரது மனைவி சரண்யாவிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, தனது கணவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஜார்ஜ் என்ற பெயரிலும், உவரி முகவரியையும் பயன்படுத்தி போலி பாஸ்போர்ட் பெற்று சவூதி அரேபியாவில் கடல் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். தொடர்ந்து, பனி செல்வினின் ஆதார் மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை ஆய்வு செய்த போது மோசடி முழுமையாக உறுதியானது.
இதனை தொடர்ந்து, உவரி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் நதியா, பனி செல்வின் மீது இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் 177, 419, 465, 468, 471 ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் சட்டம் 1967-ன் 12(1) (b) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தார். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பனி செல்வின் கைது செய்யப்படாமல் இருந்தார்.
இந்நிலையில் அவர் சவூதி அரேபியாவில் இருந்து நேற்று நாடு திரும்பிய நிலையில், திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் வைத்து காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர்.