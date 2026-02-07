டெட்டனேட்டர்கள், ஜெலட்டின் குச்சிகள் கடத்தல்: 2 பேர் கைது
அனுமதி இல்லாமல் ஜெலட்டின் குச்சிகள் மற்றும் டெட்டனேட்டர்கள் கடத்தி வந்த இருவர் பிடிபட்டனர். அவர்களிடம் இருந்த வெடி மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Published : February 7, 2026 at 4:34 PM IST
கோயம்புத்தூர்: இரு சக்கர வாகனத்தில் டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் ஜெலட்டின் குச்சிகளை கடத்தி வந்த 2 இளைஞர்கள் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த ஆனைமலை தாத்தூர் பிரிவு அருகே காவல் துறையினர் இன்று காலை வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் இருவர் வந்தனர். அந்த வாகனத்தை நிறுத்தி அதில் வந்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசியதால், அந்த வாகனத்தை சோதனையிட்டனர். அப்போது உரிமம் மற்றும் அனுமதி பெறாத பாறையை உடைக்கும் வெடிபொருட்களான டெட்டனேட்டர்கள், ஜெலட்டின் குச்சிகள் ஆகியவற்றை அவர்கள் கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனை அடுத்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த சேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவா (40). செட்டிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சக்திவேல் (39) ஆகிய இருவரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் இருவரும் கடத்தி வந்த சுமார் 125 கிராம் எடையுள்ள 178 ஜெலட்டின் குச்சிகள், 100 நோனால் டெட்டனேட்டர்கள், 7 எலெக்ட்ரிக் டெட்டனேட்டர்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், அவர்கள் ஓட்டி வந்த இரு சக்கர வாகனத்தையும் காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்து காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆனைமலை காவல் நிலைய போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து ஆனைமலை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பவித்ரா கூறுகையில், "கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் உத்தரவின் பேரில் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வந்தன.
மேலும், தனிப்படை காவல் துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.