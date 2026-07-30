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மாணவிக்கு 2 ஆண்டுகளாக பாலியல் தொந்தரவு - கல்லூரி தாளாளர் கைது

முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு வந்த புகாரை தொடர்ந்து தனியார் கல்லூரி தாளாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தனியார் கல்லூரி தாளாளர் கைது
தனியார் கல்லூரி தாளாளர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 9:16 PM IST

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தென்காசி: கேரளாவை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவிக்கு 2 ஆண்டுகளாக பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த தனியார் கல்லூரி தாளாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டை அருகே உள்ள மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் செயின்ட் மேரிஸ் பாராமெடிக்கல் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த கல்லூரியில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல், கேரளாவை சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் பயின்றுள்ளார். அவர் கல்லூரியில் உள்ள விடுதியில் தங்கி பயின்று வந்தபோது, அவருக்கு கல்லூரியின் தாளாளரான பினு என்பவர் தொடர்ந்து பல்வேறு வகையில் தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அந்த மாணவி கல்லூரியில் உள்ள விடுதியில் தங்கி பயின்று வந்தபோது அவரது ஆண் நண்பருடன் அலைபேசியில் பேசியதாக கூறப்படும் நிலையில், அதனை தெரிந்து கொண்ட அந்த கல்லூரியின் தாளாளர் அந்த மாணவியை அழைத்து "நீ உன் ஆண் நண்பரிடம் பேசுவதை உன் வீட்டில் சொல்ல வேண்டாம் என்றால், தான் சொல்வதைப் போல் நடக்க வேண்டும்" எனக் கூறி தொடர்ந்து மிரட்டல் விடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பாரா மெடிக்கல் கல்லூரி படிப்பு முடிந்து 2 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும், கல்லூரியின் தாளாளரான பினு என்பவர் அந்த மாணவிக்கு தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மன வேதனை அடைந்த அந்த கல்லூரி மாணவி அவரது பெற்றோரிடம் இதுதொடர்பாக தகவல் தெரிவித்த நிலையில், அவரது பெற்றோர் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவிற்கு புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளனர்.

பெற்றோர் கொடுத்த அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் தற்போது தென்காசி மகளிர் காவல் நிலைய காவல் துறையினர் கல்லூரி தாளாளரான பினு என்பவர் மீது பெண் வன்கொடுமை சட்டம் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். தற்போது அவரை கைது செய்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

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இந்த நிலையில், காவல் நிலையத்தில் வைத்து, பினு தனக்கு நெஞ்சு வலிப்பதாக கூறி உள்ளார். இந்நிலையில், அவரை தற்போது தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் காவல் துறையினர் அனுமதித்துள்ளனர்.

மருத்துவர்களின் பரிசோதனைக்கு பிறகு காவல்துறையினர் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை
கல்லூரி தாளாளர் கைது
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COLLEGE PRINCIPAL ARREST
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