தூத்துக்குடியில் பள்ளி மாணவனுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் - சக மாணவர்கள் 9 பேர் போக்சோவில் கைது
போலீஸ் விசாரணையில் விரிவான அறிக்கை கிடைத்த பிறகு, இந்த சம்பவத்தை மூடி மறைக்கும் விதத்தில் செயல்பட்டதாக கூறப்படும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : September 3, 2026 at 3:31 PM IST
தூத்துக்குடி: அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இடைநிலை வகுப்பு பயிலும் மாணவனுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்த வழக்கில் சக மாணவர்கள் 9 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் வட்டாரத்தில் உள்ள ஓர் அரசுப் பள்ளியில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் இடைநிலை வகுப்பு படித்து வரும் ஒரு மாணவனை, சக மாணவர்கள் தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி வந்துள்ளனர். இதனை வெளியில் கூறினால் மேலும் துன்புறுத்துவோம் என மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அந்த மாணவர் யாரிடமும் கூறாமல் அச்சத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், அந்த மாணவருக்கு அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் மாணவனின் நிலைமையை அறிந்து அந்த பள்ளியின் ஆசிரியர் ஒருவர், அவரது பெற்றோரை அழைத்து சம்பவம் குறித்து தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர் அவரது பெற்றோர் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை நேரில் சந்தித்து, பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை அழைத்து கண்டிக்கும்படி புகார் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் தலைமை ஆசிரியர், இந்த விவகாரத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். மாணவனுக்கு உடல்நிலை சரியாகும் வரை விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வோம் என கூறியதாக தெரிகிறது.
இதனால் மனவேதனை அடைந்த அந்த மாணவனின் பெற்றோர் விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். அந்த புகாரின் பேரில் காவல் ஆய்வாளர் மங்கையர்கரசி தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், அந்த மாணவனை கடந்த ஆண்டு முதலே ஒன்பது மாணவர்கள் தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து பிஎன்எஸ் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து 9 மாணவர்களை கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களை தூத்துக்குடியில் உள்ள சிறார் நீதி குழுமத்தில் ஆஜர்படுத்தி, திருநெல்வேலியில் உள்ள சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகம் சார்பில், 'விளாத்திகுளம் வட்டாரத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவன் துன்புறுத்தப்பட்டு இருப்பது தொடர்பாக போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் தடுப்பதற்காக குழந்தைகள் நலக்குழு மூலம், பள்ளியில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
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தற்போது போலீஸ் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், விரிவான அறிக்கை கிடைத்த பிறகு, இந்த சம்பவத்தை மூடி மறைக்கும் விதத்தில் செயல்பட்டதாக கூறப்படும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவனை சக மாணவர்களே பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.