'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' பேச்சுவார்த்தை தோல்வி - போராட்டம் தொடரும் என இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அறிவிப்பு
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களை போலீசார் கைது செய்த போது, பெண் ஆசிரியர் ஒருவர் அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தார்.
Published : December 26, 2025 at 3:58 PM IST
சென்னை: 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' என்ற ஒற்றை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் தோல்வியில் முடிந்தது. இதனையடுத்து போராட்டம் தொடரும் என இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
2009 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊதியத்தில் முரண்பாடு இருப்பதாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டங்களாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். அதிமுக ஆட்சியின் போது அவர்களின் போராட்டத்திற்கு நேரடியாக சென்ற அப்போதைய எதிர்க் கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக ஆட்சி அமைந்த உடன், உங்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் 2009-க்கு பின் நியமிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ’சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்குவோம் என கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கை 311-ல் வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. இந்நிலையில் 20,000 ஆசிரியர்களும், டிசம்பர் 1 முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்குச் சென்றனர்.
அதன்பின் டிசம்பர் 5-ம் தேதி சென்னையில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து இன்று டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி முதல் பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை அறிவித்தனர். அதன் காரணமாக காலையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பள்ளிக்கல்வித்துறை வளாகத்தை சுற்றி குவிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் காலை சுமார் 11.30 மணி அளவில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட வந்தனர். அப்போது காவல் துறையினர் அவர்களை கைது செய்தனர்.
உடனடியாக முற்றுகையிட வந்த ஆசிரியர்கள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் பெண் ஆசிரியர்கள் தங்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது காவல் துறையினர் அவர்களை குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர். நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஆசிரியர் மகேஸ்வரியை காவல் துறையினர் கைது செய்த போது அதிர்ச்சியில் மயங்கினார். அப்போது அவருடன் வந்திருந்த அவரது மகளும் செய்வது அறியாது அழுது தவித்தார். காவல் துறையினர் பெண் ஆசிரியரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர்.
சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் வாகனங்களில் ஏற்றி சென்னையில் சுற்றி வந்தனர். இதுவரை எந்த மண்டபத்திலும் அவர்கள் அடைக்கப்படவில்லை. மேலும், 3.30 மணி நேரத்திற்கு பிறகு கைது செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஆகாங்கே இறக்கிவிடப்பட்டனர். மேலும் நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் இறக்கிவிடப்பட்ட ஆசிரியர்கள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
முன்னதாக, மாவட்ட நிர்வாகிகள் நேற்றிரவே கைது செய்யப்பட்டு வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து இடைநிலை பதிவு அமைப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராபர்ட் கூறுகையில், ”அரசு எவ்வளவு அடக்குமுறைகளை கையாண்டாலும் எங்களின் ஒற்றை கோரிக்கையான ’சம வேலைக்கு, சம ஊதியம்’ என்பது கிடைக்கும் வரை, சிறையில் அடைத்தாலும் தொடர்ந்து போராடுவோம்” என தெரிவித்தார்.
பேச்சுவார்த்தை தோல்வி - போராட்டம் தொடரும்
இதனிடையே, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இடைநிலை ஆசிரியர் சங்கங்களின் மாநிலப் பொறுப்பாளர்களுடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று மாலை பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். ஆனால் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதனையடுத்து, போராட்டம் தொடரும் என இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.