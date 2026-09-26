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தமிழகம் முழுவதும் கைவரிசை காட்டிய தந்தை, மகன் உட்பட 3 பிரபல கொள்ளையர்கள் கைது

கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடமிருந்தும் 2 அரிவாள்கள், ஒரு பட்டா கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களையும், கொள்ளையடிக்க செல்லும் வீடுகளில் உள்ள நாய்களை கொல்ல பயன்படுத்திய உயிர்க் கொல்லி மருந்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழகம் முழுவதும் கொள்ளையடித்த தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் கைது
தமிழகம் முழுவதும் கொள்ளையடித்த தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:56 PM IST

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விருதுநகர்: தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் வங்கி மற்றும் பங்களா வீடுகளை குறி வைத்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட தந்தை, மகன் உட்பட 3 பிரபல கொள்ளையர்களை சிவகாசியில் போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.

பேரையூர், வெங்கடாசலபுரத்தை சேர்ந்தவர் முருகேசன் (வயது 60). இவரது மகன் சுப்புராஜ் (30). மேலும் அவர்களது உறவினர் சிவகாசி முத்துராமலிங்கபுரம் காலனியை சேர்ந்தவர் தவசீலன் (30) ஆகிய மூவரும், சிவகாசி மேற்கு பகுதி சிவானந்தா நகரிலுள்ள தொழிலதிபர் வீட்டையும், கொங்கலாபுரத்தில் உள்ள ஒரு ஓய்வு பெற்ற சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளரின் மகளின் வீட்டையும் உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இந்த இரு வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த சிவகாசி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் மூலமாகவும், செல்போன் சிக்னலை ஆய்வு செய்தும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர்.

கொள்ளையர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
கொள்ளையர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் வீடுகளை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த கொள்ளையர்கள், சிவகாசி வேலாயுத ரஸ்தா சாலையின் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதை அறிந்த போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று முருகேசன், அவரது மகன் சுப்புராஜ், மற்றும் தவசீலன் ஆகிய மூவரையும் சுற்றி வளைத்தனர். பயங்கர ஆயுதங்களுடன் இருந்த மூவரையும் அதிரடியாக கைது செய்து, காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அந்த விசாரணையில், முருகேசன் மீது தமிழ்நாடு முழுவதும் 24 கொள்ளை வழக்குகளும், அவரது மகன் சுப்புராஜ் மீது விருதுநகர், தூத்துக்குடி, மற்றும் மதுரை ஆகிய மூன்று மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் 9 வழக்குகளும், இவர்களது உறவினர் தவசீலன் மீது விருதுநகர் மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் 9 வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது.

மேலும் மூவரும் வங்கிகளிலும், வீடுகளை குறி வைத்து கொள்ளையடிக்கும் பிரபல கொள்ளையர்களாக இருந்துள்ளனர். பல்வேறு வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமினில் வந்திருந்தாலும், காவல் நிலையங்கள் மற்றும் நீதிமன்றங்களில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்தது தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடமிருந்தும் 2 அரிவாள்கள், ஒரு பட்டா கத்தி, இரும்பு சுத்தியல் மற்றும் உளி, கையுறைகள் மழைக்கோட்டுகள், உள்ளிட்டவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் கொள்ளையடிக்க செல்லும் வீடுகளில் உள்ள நாய்களை கொலை செய்ய பயன்படுத்திய உயிர்க்கொல்லி மருந்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

உயிர்க்கொல்லி மருந்து ஸ்பிரேயை பயன்படுத்தி போலீசாரிடம் மாட்டிக் கொண்டால் அவர்களை மிரட்டுவதற்கும், அதே போன்று கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபடும் பகுதிகளில், நாய் தொல்லை இருந்தால் அவற்றை சிக்கனில் உயிர் கொல்லி மருந்து ஸ்பிரே அடித்து கொல்லவும் பயன்படுத்தியதாக போலீசாரிடம் பிடிபட்ட கொள்ளையர்கள் தெரிவித்தனர்.

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கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கருவூலத்தில் நடந்த ஒன்றரைக் கோடி ரூபாய் ரொக்க பணம் மற்றும் 150 பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளை போன வழக்கில், கைது செய்யப்பட்ட முருகேசன் முக்கிய குற்றவாளி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனைத்தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட தந்தை, மகன் உட்பட மூன்று பிரபல கொள்ளையர்களையும் போலீசார் சிவகாசி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

ROBBERY GANG ARREST
கொள்ளையர்கள் கைது
சிவகாசி
தந்தை மகன் கொள்ளை
SIVAKASI ROBBERY ARREST

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