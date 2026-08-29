ஆண்டிமடம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்ற சிபிஎம் தொண்டர்கள் கைது
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக்கூறி காவல்துறையை கண்டித்து அக்கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : August 29, 2026 at 10:55 PM IST
அரியலூர்: ஆண்டிமடம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்ற 300-க்கும் மேற்பட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடத்தில் காவல்துறையை கண்டித்தும், ஆண்டிமடம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகி வின்சென்ட் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்ய வலியுறுத்தி முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழு உறுப்பினர் ஐ.வி. நாகராஜன் கலந்துகொண்டு காவல் துறையை கண்டித்து பேசினார்.
கட்சி நிர்வாகி வின்சென்ட் குடும்பத்தினர் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்ய வேண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோஷமிட்டார்.
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இந்த சம்பங்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், வரும் காலங்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என காவல்துறையினருக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
இதனையடுத்து காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என 300க்கும் மேற்பட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். இதனால் ஆண்டிமடம் காவல் நிலையம் அமைந்துள்ள அரியலூர் - ஜெயங்கொண்டர் சாலையில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.