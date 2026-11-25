திருப்பரங்குன்றம் மகா தீபம்: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்து அமைப்பினர் 300க்கும் மேற்பட்டோர் கைது
மலை உச்சியில் உள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்து அமைப்பினர், பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்தனர்
Published : November 25, 2026 at 10:07 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசை எதிர்த்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்து அமைப்பினர் 300க்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துரையினர் கைது செய்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கார்த்திகை மகா தீபம், மலை மீது உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ’அரோகரா’ என முழக்கமிட்டு மகா தீபத்தைத் தரிசனம் செய்தனர்.
அதேநேரத்தில், மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் தர்கா அருகே உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததைக் கண்டித்து, இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடாக விளங்கும் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில், இந்த ஆண்டுக்கான கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கடந்த நவம்பர் 16ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
தீபம் ஏற்றும் இடம் தொடர்பாக நீடிக்கும் சர்ச்சை
இதனிடையே, கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்துத்துவ அமைப்புகள், மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் தர்கா அருகே அமைந்துள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆண்டு தர்கா அருகே உள்ள கல் தூணிலும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த நவம்பர் 20-ஆம் தேதி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்ததுடன், இந்த ஆண்டு மட்டும் சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் ஒருமுறை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, கார்த்திகை பௌர்ணமி தினமான நேற்று, மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணிலும் தமிழ்நாடு அரசு தீபம் ஏற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இதுதொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம்
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது மலையின் அடிவாரத்திலும், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், மகா தீபத்தைத் தரிசனம் செய்து 'அரோகரா' என பக்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
ஆனால், மலை உச்சியில் உள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல் தூணில் தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்து அமைப்பினர் மற்றும் அதன் தொண்டர்கள், பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
இந்து அமைப்பினர் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது
இதனைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசைக் கண்டித்து திருப்பரங்குன்றத்தில் இந்து அமைப்பினர் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காவல்துறையினருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. பின்னர் போராட்டக்காரர்கள் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதுடன், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராகவும், காவல்துறையினருக்கு எதிராகவும் கோஷமிட்டனர்.
இதனையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர். இந்தப் போராட்டங்கள் தொடர்பாக ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, 300-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனர். பின்னர் அனைவரும் நள்ளிரவில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
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இந்தப் போராட்டம் தொடர்பாக பாஜகவைச் சேர்ந்த பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், எஸ்.ஜி.சூர்யா உள்ளிட்டோர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றும் இடம் தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசின் நடவடிக்கைகள் காரணமாக திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் அரசியல் மற்றும் சட்டரீதியான சர்ச்சை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.