நெல்லையில் பெயிண்டர் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொடூர கொலை - அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் உட்பட 9 பேர் கைது
பெயிண்டர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், போலீசார் 9 பேர் கொண்ட கும்பலை கைது செய்துள்ள நிலையில், மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.
Published : September 2, 2026 at 5:49 PM IST
திருநெல்வேலி: பெயிண்டர் ஒருவர் தலை துண்டித்து மிகக் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாநகர், மணிமூர்த்தீஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பெயிண்டர் பாஸ்கர் (42). இவர் கடந்த 30ஆம் தேதி தச்சநல்லூர் பைபாஸ் ரோட்டில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த கும்பல், பாஸ்கரை தலையை துண்டித்து மிக கொடூரமாக கொலை செய்தனர்.
மேலும் அங்கிருந்து 200 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பாஸ்கர் வீடு அருகே நடுரோட்டில் கொலையாளிகள் அவரது தலையை வைத்துவிட்டு சென்றனர். மாலை நேரத்தில் மிகக் கொடூரமாக நடைபெற்ற இந்த கொலைச் சம்பவம், அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக தச்சநல்லூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அப்போது பாஸ்கருக்கும், அதே ஊரை சோ்ந்த சிலருக்கும் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக கொலை நடைபெற்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தச்சநல்லூர் மணிமூர்த்தீஸ்வரம் வாழ வந்த அம்மன்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன்(24), பொன்ராஜ் (25), பாலையா மகன் மகாராஜன்(28), முருகன் மகன் வினோத்(28), மாயகிருஷ்ணன் என்ற கோபி(40), கட்டுடையார்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்ற வெள்ளத்துரை(28) ஆகிய 6 பேரை போலீசார் முதல்கட்டமாக கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து நேற்று மணிமூர்த்தீஸ்வரத்தை சேர்ந்த வெள்ளப்பாண்டி என்பவரது மகன்களான மதன்(26), பெருமாள்(25) ஆகியோரை கைது செய்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டனின் சகோதரர்கள் ஆவர். மேலும் நடந்த தேடுதல் வேட்டையில் இன்று அதிகாலை மணிமூர்த்தீஸ்வரத்தை சேர்ந்த விமல் குமார் (55) என்பவரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
இதுவரை இந்த வழக்கில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் மணிமூர்த்தீஸ்வரத்தை சேர்ந்த கோபி என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் கொலைக்கான காரணம் குறித்த பகீர் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறுகையில், கொலையான பாஸ்கர் அந்த பகுதி இளைஞர்களுடன், தொடர்ந்து மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வந்துள்ளார். குறிப்பாக அந்த பகுதியில் ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் செய்தால், அதை தடுக்கும் வகையில் பாஸ்கர் செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தன்னை மீறி அப்பகுதியில் எதுவும் நடந்து விடக்கூடாது என தலைக்கணத்தோடு பாஸ்கர் இருந்ததாகவும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அப்பகுதியில் பல விஷயங்களில் பாஸ்கர் தலையிட்டதால் ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை எப்படியாவது தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளனர். அதன்படி, சம்பவத்தன்று பாஸ்கர் தனியாக செல்வதை நோட்டமிட்டு இளைஞர்கள், அவரை அறிவாளால் மிகக் கொடூரமாக கொலை செய்ததாகவும், அவரின் உறவினர்களுக்கு அவர் கொலை செய்யப்பட்டதை தெரிவிக்கும் வகையில் தலையை வீடு அருகே கொண்டு வைத்ததாகவும், விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனர்.
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் சிக்கியது எப்படி?
இந்தக் கொலையில் 8வது நபராக கைது செய்யப்பட்டுள்ள விமல் குமார் சென்னையில் உள்ள அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரை கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் தகராறில் கொலை செய்யப்பட்ட பாஸ்கர் தனது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து விமலை அரிவாளால் வெட்டியதாகவும், அந்த முன்விரோதத்தில் தற்போது பாஸ்கர் கொலையில் விமலும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.