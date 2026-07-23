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விமான நிலையத்தில் சிக்கிய வெடிகுண்டு மிரட்டல் ‘ஆசாமி’ - 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் கைது செய்த போலீசார்

அமெரிக்காவில் இருந்து அபுதாபி வழியாக சென்னை விமான நிலையம் வந்த சைபர் கிரைம் குற்றவாளியை விமான நிலைய அதிகாரிகள் மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 11:38 AM IST

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சென்னை: சென்னை விமான நிலையம் உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளாக இ-மெயில் (மின்னஞ்சல்) மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வந்த நபரை பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கைதுசெய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 வரையில் தொடர்ச்சியாக விமான நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் இல்லங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளிட பல்வேறு இடங்களுக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வந்தது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் உள்ள விமான நிலையம் உட்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ச்சியாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.

மிரட்டல் விடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், சிறப்பு காவல் படையினர் ஆகியவர்கள் பல மணி நேரம் தீவிர சோதனை நடத்திய பின்னர், அது வெறும் புரளி என்பது தெரியவரும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்தது.

போலி மின்னஞ்சல் நபருக்கு வலைவீச்சு

இதனையடுத்து, போலி மிரட்டல் குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மின்னஞ்சல் அனுப்பி வந்த அடையாளம் தெரியாத குற்றவாளிகளைத் தேடி வந்தனர். அந்த மின்னஞ்சல்கள் அனைத்தும் வி.பி.என் மற்றும் டார்க் வெப் உள்கட்ட அமைப்பு மூலம் வெளிநாடுகளில் இருந்து அனுப்பப்பட்டதால், குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதில் போலீசாருக்கு பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

போலீசாருக்கு சவாலாக இருந்த இந்த வழக்கில், குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு தமிழ்நாடு பயங்கரவாதிகள் தடுப்பு படை எனப்படும் ஏடிஎஸ் சிறப்பு காவல் படை முழு முயற்சியில் ஈடுபட்டது. அவர்கள் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் பல்வேறு விதத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

சிக்கிய நெல்லை பொறியாளர்

அப்போது, அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாநிலம் ஆஸ்டின் நகரில் வசித்து வரும், தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த சரத் சுப்பிரமணியம் சங்கர் என்பவரின் செல்போனிலிருந்து வெடிகுண்டு மிரட்டலுக்கான போலி மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பிரபல சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வருவதும் போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.

அதனையடுத்து, இவரை சைபர் குற்றத்தில் தேடப்படும் குற்றவாளி என ஏடிஎஸ் சிறப்பு படை போலீசார் அறிவித்தனர். சென்னை விமான நிலையம் உட்பட நாட்டில் உள்ள அனைத்து முக்கிய விமான நிலையங்களிலும் இதுகுறித்த எல்ஓசியும் போடப்பட்டு இருந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட சரத் சுப்பிரமணியம் சங்கர்
கைது செய்யப்பட்ட சரத் சுப்பிரமணியம் சங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், சரத் சுப்பிரமணியம் சங்கர் அமெரிக்காவில் இருந்து அபுதாபி வழியாக எத்தியாட் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் ஜூலை 22-ஆம் தேதி புதன்கிழமை அதிகாலை சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார்.

அப்போது குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவருடைய பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஆவணங்களை பரிசோதித்தபோது, அவர் தேடப்பட்டு வரும் குற்றவாளி என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை வெளியில் விடாமல் மடக்கி பிடித்து விமான நிலையத்தில் ஒரு அறையில் அதிகாரிகள் அடைத்து வைத்து, சென்னை மாநகர போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

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அந்த தகவலின் பேரில் சென்னை மாநகர சிறப்பு காவல் படையினர், தமிழ்நாடு பயங்கரவாதிகள் தடுப்பு சிறப்பு காவல் படையினர் ஆகியவர்கள் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். பின்னர் அந்த நபரை காவலில் எடுத்து சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகம் கொண்டு சென்று ரகசிய இடத்தில் வைத்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

புழல் சிறையில் அடைப்பு

அப்போது, அவர் இந்த வெடிகுண்டு புரளி மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பியதை ஒத்துக் கொண்டதாக தெரிகிறது. போலீசார் விசாரணையில் இதைப்போன்ற புரளிகளை பரவ விட்டால் என்ன நடக்கிறது? என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக பொழுதுபோக்காக இதைப்போல் செய்ததாக கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்பின்னர், அவரை சென்னை கோட்டை காவல் நிலையத்தில் தமிழ்நாடு பயங்கரவாதிகள் தடுப்பு சிறப்பு காவல் படையினர் ஒப்படைந்தனர். தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, புழல் சிறையில் அவர் அடைக்கப்பட்டார். மேலும், அவரை ஓரிரு தினங்களில் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த போலீசார் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

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