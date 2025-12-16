பள்ளி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை - கரூரில் இடியாப்பம் வியாபாரி போக்சோவில் கைது
கரூர்: 3 பள்ளி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில் இடியாப்பம் வியாபாரியை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.
கரூர் தொழிற்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பக்கீர் முகமது (43). இவர் வீட்டில் இருந்தபடியே இடியாப்பம் தயார் செய்து, கரூர் நகர் பகுதி, காந்தி கிராமம், தான்தோன்றி மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரு சக்கர வாகனம் மூலம் சென்று விற்பனை செய்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், பக்கீர் முகமது நேற்று முன்தினம் பள்ளி விடுமுறை தினத்தையொட்டி, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 12, 10, 7 வயதுடைய 3 சிறுமிகளை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதில், 12 வயது சிறுமி நடந்ததை தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். இதனை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் தந்தை இச்சம்பவம் குறித்து கரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின்பேரில், காவல் ஆய்வாளர் சுமதி விசாரணை மேற்கொண்டார்.
விசாரணையில் பக்கீர் முகமது செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதின் அடிப்படையில், போலீசார் அவரை போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இதில், அவரை வருகிற டிசம்பர் 26-ம் தேதி வரை திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். உத்தரவின் படி, அவர் திருச்சி மத்தியச் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
பள்ளி சிறுமிகளிடம் இடியாப்பம் வியாபாரி பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம், அப்பகுதியில் வேலைக்குச் செல்லும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், குழந்தைகளுக்கு எதிராக வன்முறை மற்றும் குழந்தைகளை பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்துதல் போன்றவை தெரிய வந்தால், 1098 மற்றும் 8903331098 என்ற இலவச உதவி என்னை தொடர்பு கொண்டு புகார் மற்றும் ஆலோசனை பெறலாம் என கரூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் எஸ்பி பிரியா பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
முன்னதாக, சமீப காலங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் பணிகளுக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் பாலியல் வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இதில், நேற்று தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண், அவரது கணவரின் கண் முன்னே கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை எற்படுத்தியது.