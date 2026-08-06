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விலை உயர்ந்த சொகுசு கார் கடத்தல்: 4 பேரை தட்டித் தூக்கிய போலீஸ்

கைது செய்யப்பட்ட கார்த்திக்குக்கும், கடத்தப்பட்ட BMW காரின் உரிமையாளருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக தகராறு இருந்து வந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 10:43 PM IST

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சென்னை: பி.எம்.டபிள்யு சொகுசு காரை கடத்திச் சென்ற 4 பேரை போலீசார் அன்றைய தினமே கைது செய்த சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

சென்னை கொளத்தூரை சேரந்தவர் மேகநாதன். இவர் அப்பகுதியில் கார் மெக்கானிக் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது கடைக்கு சாதாரண கார்கள் முதல் சொகுசு கார்கள் வரை பழுது நீக்குவதற்காகவும், சர்வீஸுக்காகவும் வருவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு வாடிக்கையாளரின் பி.எம்.டபிள்யு காரை மேகநாதன் பழுது நீக்கி வைத்திருந்தார். இந்நிலையில், அண்ணாநகரில் வசித்து வரும் தனது அண்ணன் மகனான அபிகாஷை (23) தொடர்புகொண்ட மேகநாதன், அந்த காரை நங்கநல்லூரில் உள்ள அதன் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்குமாறு கூறியுள்ளார்.

இதன் பேரில் அவர் நேற்றிரவு அந்த காரை எடுத்துச் சென்றுள்ளார். ஆலந்தூர் அருகே சென்றபோது திடீரென ஒரு கார் வழிமறித்துள்ளது. இதையடுத்து, காரில் இருந்து இறங்கிய 4 பேரும், பி.எம்.டபிள்யு. காரை ஓட்டி வந்த அபிகாஷை வெளியே இழுத்து சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர்.

கைதானவர்கள்
கைதானவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadui)

இந்த தாக்குதலில் நிலைக்குலைந்த போன அபிகாஷை கீழே தள்ளிவிட்டு, 4 பேரும் BMW காரையும், அவர்கள் வந்த காரையும் எடுத்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அபிகாஷ், இதுகுறித்து ஆலந்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கடத்திச் செல்லப்பட்ட சொகுசு காரை தேடத் தொடங்கினர்.

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ஆலந்தூர் குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படையினர், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர்.

அதில் பதிவான காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு, சொகுசு காரை கடத்திச் சென்ற ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (41), நந்தம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கர் (51), ஆலந்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரசாத் (40), ராமச்சந்திரன் (38) ஆகிய 4 பேரையும் தனிப்படை போலீசார் நேற்று இரவே கைது செய்தனர்.

இவர்களில் பிரசாத் பாஜகவில் முக்கிய நிர்வாகியாகவும், சங்கர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகியாகவும் இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட கார்த்திக், பழைய கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்துள்ளார். கார்த்திக்குக்கும், கடத்தப்பட்ட BMW காரின் உரிமையாளருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக தகராறு இருந்து வந்துள்ளது.

இதையடுத்து, அவரது சொகுசு காரை தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அவர் திட்டமிட்டு கடத்தியது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது. காரை மீட்ட போலீசார் அதன் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றொரு கார், ஐஃபோன் உட்பட 4 செல்ஃபோன்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

TAGGED:

POLICE
CRIME
பிஎம்டபிள்யு கார் கடத்தல்
BMW CAR

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