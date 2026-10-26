ரூ.100 கோடி லஞ்ச புகார் வழக்கு: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அதிரடி கைது
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தர லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அன்பில் மகேஸை சென்னையில் போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : October 26, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:08 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தர ரூ.100 கோடி லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், பள்ளிக்கல்வித் துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் இன்று கைது செய்யப்பட்டார். முன்ஜாமீன் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று காலை தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து மோசடி நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையில் புகார் அளித்திருந்தார். 1000-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாக கூறி சுமார் ரூ.100 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்றதாக அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் அடிப்படையில், மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். இந்த வழக்கில் திமுக நிர்வாகியும், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவருமான பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து, பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் மோசடியில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: லீவு கேட்டு மாணவர்கள் அனுப்பிய இன்ஸ்டா 'மெசேஜ்'கள் - ‘ரெயின் அலப்பறை’களை பகிர்ந்த நெல்லை கலெக்டர்
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி, பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், அவரது உதவியாளர்களான வாலாடி கார்த்திக், அருண் பிரகாஷ், பிரகாஷ் ஆகியோருக்கு சொந்தமான சென்னை மற்றும் திருச்சியில் உள்ள வீடுகள், அலுவலகங்களில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதன் அடிப்படையில், அன்பில் மகேஸ் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
மேலும், இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருப்பதாக கூறப்படும் முத்துக்குமாருடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் அவரது உறவினர்களின் வீடுகள் மற்றும் கடைகளிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, 30-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சென்னை சாலிகிராமம், கோடம்பாக்கம், சூளைமேடு, பூவிருந்தவல்லி, நாவலூர் உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் போலீசார் மீண்டும் சோதனை நடத்தினர். இந்தச் சோதனையில், வழக்கு தொடர்பான 44 ஆவணங்கள் மற்றும் ஒரு மடிக்கணினி கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், அன்பில் மகேஸின் முன்ஜாமீன் மனுவை இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, சென்னை அமைந்தகரையில் அன்பில் மகேஸை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர் தற்போது, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார். பின்னர், அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்.
அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டதால், அவரது ஆதரவாளர்கள் திரண்டு வரக்கூடும் என்பதால் சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் முத்துக்குமார் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வருவதால், அவர் குறித்த விவரங்களை அன்பில் மகேஸிடம் கேட்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மருத்துவப் பரிசோதனை
இதனிடையே, அன்பில் மகேஸை போலீஸார் காவல் ஆணையரகத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரிடம் பல மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்ததாக எழுந்த புகார், இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய நபர்கள், பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சோதனைகளின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆகியவை தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்றதாக தெரிகிறது.
விசாரணையைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு போலீஸார் அழைத்துச் சென்றனர். கைது செய்யப்பட்ட நபரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு முன்பாக மேற்கொள்ளப்படும் நடைமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த மருத்துவப் பரிசோதனை நடைபெறுகிறது. மருத்துவப் பரிசோதனை முடிந்ததும், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போலீஸார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.