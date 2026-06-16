நெல்லையில் பயங்கரம்: விறகு வியாபாரி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 5 பேர் கைது
பஞ்சாயத்து தலைவரின் சகோதரரான விறகு வியாபாரி, தனது பிறந்தநாளின்போது கேக் வெட்டியது தொடர்பாக ஏற்பட்ட மோதலில் கொலை செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது.
Published : June 16, 2026 at 4:27 PM IST
திருநெல்வேலி: விறகு வியாபாரி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் போலீசார் சிறார் உள்ளிட்ட 5 பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நெல்லை மாவட்டம், மேலக்கல்லூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சண்முகவேல்(55). இவருக்கு பரமேஸ்வரி என்ற மனைவியும், ஒரு மகன், மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர். அவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் முடிந்த நிலையில், சண்முகவேல் தனது மனைவியுடன் மேலகல்லூர் அக்ரஹாரம் தெருவில் விறகு வியாபாரம் செய்து, வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு சுத்தமல்லி சேரன்மகாதேவி மெயின் ரோட்டில் உள்ள சப்பானி மாடசாமி கோயிலுக்கு சண்முகவேல் சென்றுள்ளார். அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்தபடி வந்த மர்ம கும்பல், அவரை வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதனை அப்பகுதி வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் பார்த்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில், சண்முகவேல் உறவினர்களுக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த உறவினர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சண்முகவேலை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் அவர் மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் தலைமையிலான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார், கொலை நடந்த இடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு நடத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில் ஏற்கனவே சண்முகவேல் குடும்பத்தினருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு தரப்புக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சண்முகவேல் தனது பிறந்தநாளின் போது கேக் வெட்டியது தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் இரு தரப்பினர் மீதும் அப்போது சுத்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே இந்த கொலை சம்பவத்திற்கு அவர்கள் தான் காரணம் எனக் கூறி சண்முகவேல் உறவினர்கள் எதிர் தரப்பின் வீட்டை சூறையாட முயற்சித்துள்ளனர். இதனால் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் அப்பகுதியில் குவிக்கப்பட்டு அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அங்கிருந்து அவர்களை அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் உயிரிழந்த சண்முகவேலின் உறவினர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் வீட்டின் அருகே குவிந்ததால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. எனவே சம்பவ இடத்திற்கு திருநெல்வேலி சரக துணை தலைவர்(டிஐஜி) திருநாவுக்கரசு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மேலும் கொலையாளிகளை பிடிக்க எட்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் இரண்டு டிஎஸ்பிக்கள், காவல் ஆய்வாளர்கள் என நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் சுத்தமல்லி சேரன்மகாதேவி சாலையில் குவிக்கப்பட்டனர்.
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இதனிடையே, இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக மேலக்கல்லூரை சேர்ந்த ஐயப்பன் (21), நெட்டூரை சேர்ந்த இசக்கிமுத்து என்கிற கொடி முத்து (27), மேலக்கல்லூரை சேர்ந்த சிவசங்கரன் (26), மாரி செல்வம் (21) மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என 5 பேரை தனிப்படை போலீசார் நேற்று இரவோடு இரவாக கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உயிரிழந்த சண்முகவேல் மேலக்கல்லூரின் முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவரது சகோதரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது