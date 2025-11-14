Bihar Election Results 2025

திருமணத்தை மீறிய உறவால் மனைவி கொலை: அதிமுக பிரமுகர் அதிரடி கைது.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி!

கோவையில் அதிமுக பிரமுகரின் மனைவி கார் ஓட்டுநரால் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் அவரது கணவர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 14, 2025

கோயம்புத்தூர்: பன்னீர்மடை அதிமுக பிரமுகர் மனைவி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. விவாகரத்து தர மறுத்தாதால் மனைவியை ஓட்டுநரை வைத்து கணவரே கொலை செய்துள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

கோவை மாவட்டம் தடாகம் அடுத்த பன்னீர்மடை ஊராட்சி முன்னாள் தலைவராகவும், அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலராகவும் இருப்பவர் கவி சரவணகுமார். இவரது மனைவி மகேஸ்வரி (47). இவர்களது வீட்டில் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வந்தவர் சுரேஷ். இந்த நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருந்த மகேஸ்வரியை ஓட்டுநர் சுரேஷ் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பின்னர், அதிமுக பிரமுகர் கவி சரவணகுமாரிடம் சென்று, மகேஸ்வரி தன்னை திட்டியதால் ஆத்திரத்தில் கொலை செய்து விட்டதாக கூறினார். இதனால், கவி சரவணகுமார் சுரேஷை வடவள்ளி காவல் நிலையத்தில் சரணடைய வைத்தார். இந்த சம்பவம் நடந்தது தடாகம் காவல் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதி என்பதால், ஓட்டுநர் சுரேஷ் தடாகம் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

உயிரிழந்த மகேஸ்வரி மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட கவி சரவணகுமார்
கொலை செய்யப்பட்ட மகேஸ்வரி மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட கவி சரவணகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கவி சரவணன் வேறு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கு நீ தான் காரணம் மகேஸ்வரி தன்னை திட்டியதால் கொலை செய்ததாக தெரிவித்தார். இதனையடுத்து, அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதையும் படிங்க: எம்.எல்.ஏ அருள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட வேண்டும்: பாமக வழகறிஞர் பாலு புகார்!

ஆனால், இந்த கொலை வழக்கில் சந்தேகமடைந்த போலீசார், ஓட்டுநர் சுரேஷை காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. விசாரணையில், அதிமுக பிரமுகர் கவி சரவணக்குமாருக்கு வேறு பெண்ணுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு வீட்டிற்கு வராமல் தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி வந்துள்ளார். இதனால், அவருக்கு அவரது மனைவி மகேஸ்வரிக்கும் இடையே ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக பிரச்சனை இருந்து வந்தது.

மேலும், மகேஸ்வரியிடம் விவாகரத்து கேட்டும், அவர் கொடுக்காததால் மனைவியை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். அதன்படி, ஓட்டுநர் சுரேஷை வைத்து மனைவியை கொலை செய்திருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும், இந்த கொலை வழக்கு செலவை தான் பார்த்துக்கொள்வதாகவும், திண்டுக்கல் வேடசந்தூரில் உள்ள கவி சரவணக்குமாருக்கு சொந்தமான கவி சேம்பரையும் கொடுப்பதாக அவர் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், அதிமுக பிரமுகர் கவி சரவணக்குமாரை தடாகம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கோண்டு வருகின்றனர். கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் ஓட்டுநரை வைத்து அதிமுக பிரமுகரே, மனைவியை கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

