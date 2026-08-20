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டெல்லி பெண்ணை மிரட்டி பணம் பறிப்பு - தகாத முறையில் நடக்க முயன்ற கார் ஓட்டுநர் கைது

கார் ஓட்டுநர் தவறான முறையில் நடக்க முயன்ற நிலையில், அப்பெண் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, அவரை நடுவழியிலேயே காரில் இருந்து இறக்கி விட்டு, ஓட்டுநர் தப்பிச் சென்றார்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 9:09 AM IST

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சென்னை: வானகரம் அருகே வாடகை காரில் அழைத்துச் சென்ற பெண்ணை மிரட்டிப் பணம் பறித்து, தகாத முறையில் நடக்க முயன்ற கார் ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.

புதுடெல்லியைச் சேர்ந்த 26 வயது பெண் ஒருவர், சொந்த வேலை காரணமாகச் சென்னைக்கு வந்து, கடந்த 15 நாட்களாக விடுதியில் தங்கி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை நேரத்தில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள விடுதியில் இருந்து, தனியார் வாடகை கார் செயலி மூலம் கார் புக் செய்து அரும்பாக்கம் நோக்கிப் புறப்பட்டுள்ளார். அந்த கார் ஓட்டுநர் அரும்பாக்கம் செல்லாமல், திட்டமிட்டு வழிமாறி மதுரவாயல் மேம்பாலம் அருகே காரை கொண்டு சென்று நிறுத்தியுள்ளார்.

அப்போது கார் ஓட்டுநர் காரில் தனியாக இருந்த பெண்ணைக் திடீரென மிரட்டி, அவரது பர்சில் வைக்கப்பட்டிருந்த பணத்தைப் பறித்துக் கொண்டதுடன், தகாத முறையில் நடந்து கொள்ள முன்றதாக தெரிகிறது. அதிர்ச்சியடைந்த அப்பெண் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, அவரை நடுவழியிலேயே காரில் இருந்து இறக்கி விட்டு, கார் ஓட்டுநர் அங்கிருந்து காரில் தப்பிச் சென்றுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட கார் ஓட்டுநர்
கைது செய்யப்பட்ட கார் ஓட்டுநர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து தனியாகத் தவித்த அப்பெண், தனது நண்பரை செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு வரவழைத்து அவர் மூலமாகத் தான் தங்கியிருந்த இடத்திற்குச் சென்றுள்ளார். பின்னர் இச்சம்பவம் குறித்து வானகரம் காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்தார்.

அப்புகாரின் பேரில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, வானகரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

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மேலும் சம்பவ இடத்தில் இருந்த கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவுகள் மற்றும் வாடகை கார் செயலியின் விவரங்களை வைத்துப் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், இக்குற்றச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது சென்னை பீர்க்கன்கரணையைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் கோபிநாத் (21) என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து கோபிநாத்தைக் கைது செய்த போலீசார், குற்றச் செயலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட கோபிநாத் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

TAGGED:

CAR DRIVER MONEY ROBBERY
சென்னை கார் ஓட்டுநர் கைது
CHENNAI CRIME
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