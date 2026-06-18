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கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தவெக நிர்வாகி கைது

கடந்த 7 நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த தவெக நிர்வாகியை ஆலந்தூர் போலீசார் சுற்றிவளைத்து பிடித்துள்ளனர்.

கைதான நபர் கட்சியில் இருந்தபோது பொதுச் செயலாளருடன் எடுத்த படம்
கைதான நபர் கட்சியில் இருந்தபோது பொதுச் செயலாளருடன் எடுத்த படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

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சென்னை: ஆலந்தூரில் கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தவெக நிர்வாகி தலைமறைவான நிலையில், பெங்களூருவில் வைத்து சென்னை போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

சென்னை ஆலந்தூரைச் சேர்ந்தவர் அனிதா (பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது). இவர் 160-ஆவது வட்ட மகளிர் உடற்பயிற்சி மையத்தின் பொறுப்பாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது கணவர் உயிரிழந்த நிலையில் தனியாக வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனை தெரிந்துகொண்ட ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதியின் தமிழக வெற்றிக் கழக செயலாளராக இருந்து வந்த வேம்புலி என்பவர், அனிதாவுக்கு தொடர்ந்து செல்போன் மூலம் ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி வந்ததாகவும், தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ளதால் அனிதாவை பணியிலிருந்து நீக்காமல் இருக்க தான் உதவுவதாக கூறி தொடர்ந்து தொல்லை செய்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதுமட்டுமல்லாமல், அனிதாவிற்கு பல்வேறு வகைகளிலும் வேம்புலி தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 9ஆம் தேதி அனிதா வீட்டில் தனியாக இருப்பது குறித்து அறிந்த வேம்புலி, நள்ளிரவு நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்றுள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அனிதா கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். அக்கம் பக்கத்தினர் வருவதற்குள் வேம்புலி அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் இந்த சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பின் ஆலந்தூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

புகாரின் பேரில் தவெக நிர்வாகி வேம்புலி மீது பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், பாலியல் தொல்லை அளித்தல் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்ததை அறிந்த வேம்புலி தலைமறைவான நிலையில், அவரை கைதுசெய்ய போலீசார் வலைவீசி தேடிவந்தனர்.

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இதனிடையே, கழகத்திற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாக் கூறி, ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதி செயலாளர் பொறுப்பு மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்திலிருந்தும் வேம்புலியை நீக்கம் செய்து, தவெக சென்னை புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் எம்.எல்.ஏ சரவணன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்.

இச்சம்பவம் ஆலந்தூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடந்த ஏழு நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த வேம்புலி, பெங்களூருவில் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் போலீசாருக்கு கிடைத்தது. உடனடியாக அங்கு சென்ற ஆலந்தூர் போலீசார் வேம்புலியை கைதுசெய்து சென்னை அழைத்து வந்தனர்.

பின்னர் ஆலந்தூர் மகிளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், வேம்புலியை வருகிற 1ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க மாஜிஸ்திரேட்டு உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து அவரை ஆலந்தூர் போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

ALANDUR TVK FUNCTIONARY
SEXUAL HARASSMENT
ஆலந்தூர் தவெக நிர்வாகி
பாலியல் துன்புறுத்தல்
TVK FUNCTIONARY ARREST

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