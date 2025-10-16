கோவை நகைப்பட்டறையில் கைவரிசை காட்ட முயன்ற அசாம் இளைஞர்! சிக்கியது எப்படி?
கோவையில் இருந்து தங்க நகைகள் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 16, 2025 at 3:37 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நகைப் பட்டறையில் ஜன்னலை உடைத்து நகைகளை திருட முயன்ற அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கோவை பெரிய கடை வீதியில் உள்ள ஒரு நகைப் பட்டறையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஜன்னலை உடைத்து உள்ளே நுழைந்து கொள்ளை முயற்சி நடந்தது. நகைப் பட்டறைக்குள் ஜன்னலை அறுத்து நுழைந்த மர்ம நபர், கடையில் தங்க நகைகள் வைக்கப்பட்டு இருந்த லாக்கரை உடைத்து நகைகளை கொள்ளை அடிக்க முயன்றார். ஆனால் லாக்கரை உடைக்க முடியாததால் அதை அப்படியே போட்டு விட்டு தப்பிச் சென்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, மறுநாள் இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து தெரிய வந்த நிலையில், பெரிய கடை வீதி போலீசார் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் அருகில் இருந்த கடைகளின் சிசிடிவி காட்சிகள் ஆகியவற்றை வைத்து தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில் அசாம் மாநிலத்தைச் மிதுன் நமதாஸ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் இருந்து ஜன்னல் கம்பிகளை அறுக்க பயன்படுத்திய கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட மிதுன் நமதாஸை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்திய போலீசார் அவரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். 5 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் கொள்ளை போகாமல் தடுக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், அந்த நகைகளை கொள்ளை அடிக்க முயன்ற வட மாநில இளைஞர், கோவை பெரிய கடை வீதி போலீசார் பிடியில் சிக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோவை மாநகரில் சிறு குறு தொழிலுக்கு அடுத்தபடியாக தங்க நகை தொழில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை. இதற்காக இங்கு ஏராளமான நகைப் பட்டறைகள் உள்ளன. கோவையில் செய்யப்படும் தங்க நகைகள் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. கோவையில் உள்ள பல்வேறு நகை பட்டறைகளில் தங்க நகை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் அவ்வப்போது நகை பட்டறைகளை குறி வைத்து சில கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.