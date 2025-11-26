அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ஏமாற்றி இளைஞர்களிடம் ரூ.17.5 லட்சம் மோசடி: பெண் அதிரடி கைது
கந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் சுமதி மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 26, 2025 at 2:14 PM IST
வேலூர்: அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக இளைஞர்களிடம் ரூ.17.5 லட்சத்தை மோசடி செய்த பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் புவனேஸ்வரி பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ் மற்றும் கல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த வெங்கடேசன் ஆகிய இருவரும் செங்கல்பட்டு பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் செல்போன் கடையில் வேலை செய்து வந்துள்ளனர். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுமதி (42) என்ற பெண்மணி அடிக்கடி கடைக்கு வந்து சென்றுள்ளார்.
இதனால் அவர்களுக்குள் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுமதி அந்த இளைஞர்களிடம் தான் வருவாய் துறையில் வேலை செய்வதாகவும், உங்களுக்கும் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, இருவரிடம் ரூ.17.5 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பெற்றுள்ளார்.
பணத்தை பெற்ற சில நாட்களிலேயே அவர்கள் இருவருக்கும் வருவாய்த் துறையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் கிராம நிர்வாக உதவி அலுவலர் ஆகிய பணிகளுக்கான பணி ஆணை மற்றும் அடையாள அட்டை ஆகியவை தபால் மூலம் கிடைத்திருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: 'யாரையும் ஏமாற்ற வேண்டாம் காசு வையுங்கள்... இப்படிக்கு திருடன்' - திருடனின் கடிதத்தால் அதிர்ந்த வீட்டின் உரிமையாளர்!
அந்த பணி ஆணை குறித்து சந்தேகமடைந்த சந்தோஷ் மற்றும் வெங்கடேசன் ஆகிய இருவரும் அதுகுறித்து விசாரித்தபோது அவை போலி என தெரியவந்துள்ளது. இதனால் சுமதியிடம் தங்களது பணத்தை திருப்பி தருமாறு கேட்டுள்ளனர். ஆனால் சுமதி பணத்தை தராமல் இழுத்தடித்து வந்த நிலையில், சந்தோஷ், வெங்கடேஷ் இருவரும் குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டது குறித்து புகார் அளித்தனர்.
புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி செங்கல்பட்டு பகுதியில் இருந்த சுமதியை கைது செய்தனர். மேலும் அவரிடமிருந்த செல்போன்கள், வங்கி ஏடிஎம் கார்டுகள் மற்றும் போலி ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் சுமதி கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் என்ற கருணை அடிப்படையில் கிராம உதவியாளர் பணி செய்து வந்ததும், கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு ஒரு மோசடி குற்றச்சாட்டில் சிக்கி, அவர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது. அதிலிருந்து பலரிடம் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பல லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றி மோசடி செய்து வந்ததும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.