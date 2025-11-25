ETV Bharat / state

வேட்டை துப்பாக்கிகள் பதுக்கி வைத்திருந்த காவலாளி கைது; மயில் இறகு, முயல் வலை பறிமுதல்!

சோதனையில் இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகள் குண்டுகளுடன் ‘லோடு’ செய்யப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்டன. மேலும் துப்பாக்கி மருந்து, மயில் இறகு, முயல் வலை, டார்ச் லைட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள உப்பரப்பள்ளி பகுதியில் வீட்டில் வேட்டைக்காக 2 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் பதுக்கி வைத்திருந்ததாக காவலாளியை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மேலும் கைது செய்யப்பட்ட காவலாளியிடம் இருந்து துப்பாக்கி மருந்து, மயில் இறகு, முயல் வலை, டார்ச் லைட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள உப்பரப்பள்ளி பகுதியை சேர்ந்தவர் கோவிந்தசாமி. இங்குள்ள வனப்பகுதியை ஒட்டிய விவசாய நிலத்தில் கோவிந்தசாமி செம்மரம், சந்தனம், தேக்கு, தென்னை உள்ளிட்ட மரங்களை வளர்த்து பராமரித்து வந்தார். தற்போது கோவிந்தசாமி குடும்பத்துடன் ஓசூர் பகுதியில் வசித்து வருவதால், அந்த நிலத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பில் கொட்டாரமடுகு பகுதியை சேர்ந்த கோபி என்ற காவலாளி பணியாற்றி வந்தார்.

கோபி அடிக்கடி வனப்பகுதிக்கு சென்று வனவிலங்குகளை வேட்டையாடி வருவதாகவும், நாட்டு துப்பாக்கிகளை பதுக்கி வைத்திருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு வன மற்றும் வன உயிரின குற்றக்கட்டுப்பாட்டு பிரிவுக்கு ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்தது. இதன் பேரில் வேலூர் மற்றும் குடியாத்தம் வனத்துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் இணைந்து அந்த விவசாய நிலத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.

அங்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகள் குண்டுகளுடன் ‘லோடு’ செய்யப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்டன. மேலும் துப்பாக்கி மருந்து, மயில் இறகு, முயல் வலை, டார்ச் லைட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து காவலாளி கோபி கைது செய்யப்பட்டு குடியாத்தம் கிராமிய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

1. இதையும் படிங்க: டெட் விவகாரம்: 'தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்' - பிரதமர் மோடிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்

2. இதையும் படிங்க: ''உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி அரசியல் பயணம்'' - படுகர் இன மக்களுடன் இணைந்து பிரேமலதா நடனம்!

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இரண்டு நாட்டு துப்பாக்கிகளில் இருந்த உயிர் குண்டுகளை வனத்துறையினர் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் எடுத்துச் சென்று பாதுகாப்பாக வெடிக்கச் செய்தனர். அதன் பின்னர் துப்பாக்கிகள் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. வனப் பகுதியை ஒட்டிய விவசாய நிலத்தில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாட நாட்டு துப்பாக்கிகளை பதுக்கி வைத்திருந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

COUNTRY MADE GUN
POLICE VELLORE
வன விலங்குகள் வேட்டை
துப்பாக்கிகள் பதுக்கிய காவலாளி கைது
VELLORE POLICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.