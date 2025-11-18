வேலூரில் வீடு புகுந்து 25 சவரன் நகை கொள்ளை - திருச்செந்தூரை சேர்ந்த கொள்ளையன் சென்னையில் கைது
வேலூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர்: கொசப்பேட்டையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 25 சவரன் தங்க நகைகள், 1 கிலோ வெள்ளி பொருள்களை திருடிச்சென்ற நபரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
விசாரணையில், வேலூர் கொசப்பேட்டை திருமலை தெருவைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன் (56). தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் இவர், வழக்கம்போல் கடந்த 15 ஆம் தேதி காலை வேலைக்குச் சென்றார். பணி முடிந்து மாலை வீட்டிற்கு திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த 25 சவரன் தங்க நகைகள், 1 கிலோ வெள்ளி, 1 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து பாலகிருஷ்ணன் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், திருட்டு சம்பவம் குறித்து தனிப்படை அமைத்து அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்தனர். இச்சம்பவத்தில் சந்தேகிக்கப்பட்ட நபர் சென்னையில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில் போலீசார் சென்னை சென்று அந்த நபரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், அந்த நபர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் (41) என தெரியவந்தது. திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக பல திருட்டு சம்பவங்களில் இவர் ஈடுபட்டு வந்ததும் விசாரணையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இதனையடுத்து, அவரிடமிருந்து 25 சவரன் தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்து வேலூர் தெற்கு காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த விசாரணை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "கொசப்பேட்டை பகுதியில் நடந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக புகார் கிடைத்தவுடன் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தோம். கைரேகை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் குழு ஆய்வு மேற்கொண்டோம். சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் திருடிய நபரின் அடையாளம் உறுதி செய்யப்பட்டது. அவரை பிடிக்க சிறப்புக் குழு அமைத்து, சென்னையில் அவரை பிடித்தோம். தற்போது இந்த வழக்கு தொடர்பான மேல்விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்றனர்.