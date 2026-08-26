மாயமான மகன்... 3 மாதம் கழித்து வெளிச்சத்திற்கு வந்த தாயின் கொடூர செயல்
மதுபோதையில் தகராறு செய்த மகனை அடித்து கொன்று, வீட்டின் பின்புறம் புதைத்து வைத்த தாய், உறவினர்களிடம் நாடகமாடிய சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 9:53 PM IST
மதுரை: மகனை கொன்று புதைத்துவிட்டு வெளியூருக்கு சென்றதாக கூறி, நாடகமாடிய தாயை 3 மாதம் கழித்து போலீசார் கைது செய்தனர்.
மதுரை மாவட்டம் வரிச்சியூர் மேட்டுப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அய்யம்மாள் (வயது 50). இவரது கணவர் கணேசன் ஏற்கனவே உயிரிழந்த நிலையில், மகன் ராஜா என்ற மேட்டுப்பட்டி ராஜா (வயது 30) உடன் வசித்து வந்தார். ராஜாவுக்கு திருமணமாகி ஒரு மகன் உள்ள நிலையில், அவரது மதுப்பழக்கம் காரணமாக மனைவி அவரைப் பிரிந்து சென்றுவிட்டார்.
இதையடுத்து தாயுடன் வசித்து வந்த ராஜா, வேலைக்குச் செல்லாமல் அடிக்கடி மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்து தாயிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகத் தெரிகிறது. இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று வழக்கம்போல் மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த ராஜா, அய்யம்மாளிடம் தகராறு செய்ததுடன், அவரிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு முற்றிய நிலையில், அய்யம்மாள் ராஜாவை கீழே தள்ளிவிட்டு, வீட்டில் இருந்த இரும்புக்கம்பியால் அவரது தலை உள்ளிட்ட உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் தாக்கியதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதில் படுகாயமடைந்த ராஜா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மகன் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து, சம்பவத்தை வெளியில் தெரியாமல் மறைக்க அய்யம்மாள் முயன்றுள்ளார். வீட்டின் பின்புறத்தில் கழிவறை கட்டுவதற்காக ஏற்கனவே தோண்டப்பட்டிருந்த குழிக்குள் ராஜாவின் உடலைப் புதைத்து, அவர் வேலைக்காக வெளியூருக்குச் சென்றுவிட்டதாக அக்கம் பக்கத்தினரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ராஜா நீண்ட நாட்களாக ஊருக்குத் திரும்பாததால் அவரது உறவினர்கள் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து கருப்பாயூரணி போலீசார், ராஜா மாயமானது தொடர்பாக விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
விசாரணையின்போது அய்யம்மாள் அளித்த பதிலில் முரண்பாடுகள் இருப்பதை போலீசார் கவனித்தனர். இதையடுத்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டபோது, ராஜாவை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்ததையும், அவரது உடலை வீட்டின் பின்புறம் தோண்டப்பட்டிருந்த குழியில் புதைத்ததையும் ஒப்புக்கொண்டதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீசார், குழியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த உடலை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அய்யம்மாளை கைது செய்து, கொலைக்கான காரணம் மற்றும் சம்பவம் தொடர்பான முழுமையான பின்னணி குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.