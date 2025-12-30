ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரரை வெட்டி செல்ஃபோன் பறிப்பு; சிசிடிவி மூலம் சிக்கிய 4 இளைஞர்கள்
புத்தாண்டு 2026 விழாவை நட்சத்திர ஓட்டலில் கொண்டாடுவதற்கு கையில் பணம் இல்லாததால் தொடர் செல்ஃபோன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு இளைஞர்கள் பணம் சேர்த்து வந்தது தெரிய வந்தது.
Published : December 30, 2025 at 6:23 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் பேருந்து நிலையம் அம்பேத்கர் சிலை அருகே ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரரை கத்தியால் வெட்டி செல்ஃபோன் பறித்த 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை மேற்கு தாம்பரம், ரங்கநாதபுரம் 6 ஆவது தெருவை சேர்ந்தவர் மைக்கேல் (55) ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர். தற்போது கிண்டியில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கியில் காவலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் பணி முடிந்து தாம்பரத்திற்கு வந்த மைக்கேல், அங்கிருந்து வீட்டிற்கு நடந்து சென்றார்.
அப்போது தாம்பரம் பேருந்து நிலையம் அம்பேத்கர் சிலை அருகே சென்றபோது பின்தொடர்ந்து வந்த 4 பேர் கொண்ட கும்பல் மைக்கேலை வழிமறித்து கத்தியால் வெட்டியுள்ளது. பின்னர், மைக்கேல் வைத்திருந்த செல்போனை பறித்துச் சென்றது. இதில் காயம் அடைந்த மைக்கேல் குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார்.
இது தொடர்பாக தாம்பரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் தாம்பரம் எம்ஆர்எம் டாஸ்மாக் கடை அருகே சுற்றித் திரிந்த அவர்களை போலீசார் கைது செய்து தாம்பரம் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தனர்.
போலீஸ் விசாரணையில் சென்னை சென்ட்ரலை சேர்ந்த வாண்டு என்ற ரவிபாரதி (21), கூடுவாஞ்சேரியை சேர்ந்த குமரேசன் (25), கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஹரிஹரன் (25) மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூரை சேர்ந்த முனுசாமி (25) என தெரிய வந்தது.
இவர்கள் 4 பேரும் கடந்த மூன்று வருடத்திற்கும் மேலாக தாம்பரம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் கூட்ட நெரிசல் உள்ள இடங்களில் வயதான முதியவர்களை மட்டும் குறிவைத்து செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு அதை விற்று அதில் வரும் பணத்தில் சரி பாதியாக நான்கு பேர் பிரித்துக் கொண்டு செலவு செய்து வந்ததும் தெரிய வந்தது.
அதுமட்டும் இல்லாமல், வரும் புத்தாண்டு 2026 விழாவை நட்சத்திர ஓட்டலில் கொண்டாடுவதற்கு கையில் பணம் இல்லாததால் தொடர் செல்ஃபோன் பறிப்பில் அவர்கள் ஈடுபட்டு பணம் சேர்த்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து ஒரு கத்தி, செல்ஃபோன் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்து 4 பேரையும் நீதிபதியின் முன்பாக ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.