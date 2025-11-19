ETV Bharat / state

பாஜக பிரமுகரை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய கும்பல்.. பெருங்களத்தூரில் பயங்கரம்!

பெருங்களத்தூரில் பாஜக பிரமுகரை வெட்டிய நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பாஜக பிரமுகரை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய காட்சி
பாஜக பிரமுகரை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பெருங்களத்தூர் ரயில் நிலையம் அருகே பாஜக பிரமுகரை 4 பேர் கொண்ட கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த பெருங்களத்தூர் சீனிவாச நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் செந்தில் (33). இவர் பாஜகவின் விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு பீர்க்கன்கரணை மண்டல செயலாளராக உள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர், பெருங்களத்தூர் ரயில் நிலைய சுரங்கப்பாதை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் செந்தில் தனது நண்பருடன் சென்று கொண்டிருந்துள்ளார்.

அப்போது, அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல், செந்தில் சென்று கொண்டிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை திடீரென வழிமறித்துள்ளனர். பின்னர், செந்திலை அந்த கும்பல் கத்தியால் வெட்ட தொடங்கியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, செந்தில் அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயன்றுள்ளார். எனினும், அவரை துரத்திச் சென்ற அந்த கும்பல், அவரை மடக்கி பிடித்து வெட்டியது. அப்போது, அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வழியாக பீர்க்கன்காரணை போலீசார் வந்துள்ளனர். போலீசாரை கண்டதும் அந்த கும்பல் அங்கிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

பாஜக பிரமுகரை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த செந்திலை மீட்ட போலீசார், அருகே இருந்த தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். விசாரணையில், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஏற்பட்ட போட்டி காரணமாக, பிரபல ரவுடி ஒருவர் கூலிப்படையை ஏவி செந்திலை கொலை செய்ய முயற்சித்தது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் செந்திலை கொலை செய்ய முயன்ற விக்னேஷ்(21), விஜய்(25), சுதாகர்(24), நரேஷ் (24) ஆகிய நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

மேலும், இவர்களை ஏவியது யார்? பின்னணியில் யார் உள்ளார்கள்? இந்த கொலை முயற்சி உண்மையிலேயே ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஏற்பட்ட போட்டி காரணமாகத்தான் நடந்ததா? என பல கோணங்களில் பீர்க்கன்கரணை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

இதையும் படிங்க: எஸ்ஐஆர்-ஐ எதிர்த்து நவ. 24 ஆம் தேதி சென்னையில் விசிக ஆர்ப்பாட்டம்!

எப்போதுமே பரபரப்பாக இருக்கக்கூடிய பெருங்களத்தூர் ரயில் நிலைய சுரங்கப்பாதை அருகே பாஜக பிரமுகரை கூலிப்படை கும்பல் ஓட ஓட வெட்டிய சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெருங்களத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கஞ்சா விற்பனை, வழிப்பறி, கொள்ளை போன்ற குற்றச்சம்பவங்கள் தொடர்்து நடைபெற்று வருவதாகவும், இதனால் பெருங்களத்தூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் போலீசார் ரோந்து பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும், உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் இதனை கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

பெருங்களத்தூர்
பாஜக பிரமுகர் மீது கொலை முயற்சி
PERUNGALATHUR CRIME
BJP MEMBER ATTEMPT MURDER
BJP EXECUTIVE ASSAULT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.