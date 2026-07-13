நெல்லை இளைஞர் கொலை வழக்கில் 4 பேர் கைது: கொலை நடந்த 24 மணி நேரத்தில் போலீசார் அதிரடி
இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், சம்பவம் நடந்த 24 மணி நேரத்தில் 4 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
Published : July 13, 2026 at 2:12 PM IST
திருநெல்வேலி: மாங்காய் பறித்த விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக, ஆவுடையப்பனை 4 பேர் சேர்ந்து கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
திருநெல்வேலி டவுன் பாறையடி மந்திரமூர்த்தி தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆவுடையப்பன் (38), பிளம்பராக வேலை பார்த்து வந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று சங்கரன்கோவில், திருநெல்வேலி டவுன் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள கோட்டை அடி சுடுகாடு அருகே ஆவுடையப்பன் நடந்து சென்ற போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திடீரென அவரை வழிமறித்து, சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்தனர்.
இத்குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ்ப இடத்திற்கு வந்த தச்சநல்லூர் போலீசார், அவரது உடலை உடற்கூறு ஆய்விற்காக பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இந்த கொலை வழக்கில், நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையாளர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய், துணை ஆணையாளர் அன்சூல் நாகர் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் காசி பாண்டியன் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் 5 பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைத்து, விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்த வழக்கில், சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளைக் கொண்டு தீவிர விசாரணை நடத்திய தனிப்படையினர், ஆவுடையப்பன் கொலை செய்யப்பட்டு 24 மணி நேரத்தில் மணிகண்டன் (எ) ரஞ்சன் (22), நாராயணன் (எ) குருவி(26), சுசில்காந்த் (25) மற்றும் 17 வயது சிறுவன் ஆகிய நால்வரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
கொலையின் பின்னணி என்ன?
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கைதான நால்வரும், கொலை செய்யப்பட்ட ஆவுடையப்பனுடன் சேர்ந்து பெயிண்டிங் மற்றும் பிளம்பிங் வேலை செய்து வருபவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. இதனிடையே இவர்கள் அனைவரும் வேலைக்குச் சென்ற ஒரு வீட்டில், மாங்காய் பறித்ததை ஆவுடையப்பன் கண்டித்துள்ளார்.
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இந்த சிறிய முன்விரோதத்தின் காரணமாகவே ஆவுடையப்பன் கொலை செய்யப்பட்டது போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. நேற்று, திருநெல்வேலி டவுன் மெயின் ரோடு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த ஆவுடையப்பனை, ரஞ்சன் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று, சுசில் காந்த் உள்ளிட்ட 3 பேர் உதவியுடன் கொலை செய்துள்ளார்.
தனிப்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்ற இந்தக் கொலையை, துரிதமாகச் செயல்பட்டு கண்டறிந்த மாநகர காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைக்குப் பாராட்டுகள் குவிந்து வரும் நிலையில், இது போன்ற குற்றங்கள் மேலும் நடக்காமல் இருக்க காவல்துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.