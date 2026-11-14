சென்னை ராமாபுரத்தில் சினிமா பாணியில் துணிகரம்: வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என கூறி வீடு புகுந்து கொள்ளை முயற்சி - 4 பேர் கைது
வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என கூறி சோதனையிட்ட போது, அவர்களின் அடையாள அட்டை கேட்ட போது, தர மறுக்கவே வீட்டில் இருந்த பெண் கூச்சலிட்டுள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 10:55 AM IST
சென்னை: ராமாபுரத்தில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினர் எனக் கூறி வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து கொள்ளையடிக்க முயன்ற கும்பலை சேர்ந்த 4 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
சென்னை ராமாபுரம், கோத்தகிரி 11-வது தெரு பகுதியில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருபவர் மஞ்சுளா. இவர் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு தனது வளர்ப்பு நாயுடன் நடைப்பயிற்சி சென்று விட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார். அப்போது அங்கு காரில் வந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல், தாங்கள் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் எனக் கூறி வீட்டிற்குள் திடீரென நுழைந்து சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பின்னர் வீட்டில் இருந்த பத்திர ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் கேட்ட போது, அவர்களில் ஒருவர் காவல் துறை சீருடை அணிந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகமடைந்த மஞ்சுளா, அவர்களிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கான அடையாள அட்டையைக் காட்டுமாறு கேட்டுள்ளார்.
அவர்கள் அடையாள அட்டையைத் தர மறுக்கவே மஞ்சுளா கூச்சலிட்டுள்ளார். அப்போது வீட்டிற்குள் இருந்த மஞ்சுளாவின் மகளை அந்தக் கும்பல் கட்டிப் போட்டு விட்டு, வீட்டில் இருந்த பொருட்களை கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்தது.
அப்போது மஞ்சுளா மற்றும் அவரது மகளின் அலறல் சப்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வரவே, காரில் வந்த அந்தக் கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்துப் பாதிக்கப்பட்ட மஞ்சுளா, ராமாபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த ராமாபுரம் காவல் துறையினர், அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளைத் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். இதற்காக தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது.
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இந்த நிலையில், மாதவரம் பகுதியில் உள்ள வீடு ஒன்றில் அந்த கும்பல் பதுங்கியிருப்பதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து அங்கு விரைந்த தனிப்படை போலீசார் 4 பேரை கைது செய்து, காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் வேறு ஏதேனும் கொள்ளைச் சம்பவங்களில் தொடர்புள்ளதா என்பது குறித்து காவல் துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். பட்டப்பகலில் நடந்த இந்தக் கொள்ளை முயற்சி அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.