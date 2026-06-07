மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த 4 பேர் கைது
காவல்துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் நடத்திய ரோந்து பணியில் மூலம் கஞ்சா விற்பனை செய்த இளைஞர்கள் பிடிப்பட்டனர்.
Published : June 7, 2026 at 4:42 PM IST
தென்காசி: புளியங்குடியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்த நிலையில், அவர்களிடம் இருந்து 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
புளியங்குடி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களை குறிவைத்து கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறையினருக்கு சமீபத்தில் தகவல் கிடைத்தது. இந்நிலையில், நேற்று சிலர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுவதாக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதனடிப்படையில் எஸ்பி அசோக் குமார் அப்பகுதியில் ரோந்து பணி மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டார்.
அதனையடுத்து, டிஎஸ்பி மதன் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் ஷியாம்சுந்தர் தலைமையில் எஸ்ஐ தீபன் குமார், கணேசன், மாரிதுரை, மணிகண்டன், துரைராஜ் பால்ராஜ் ஆகியோர் புளியங்குடி மேற்கு பகுதியில் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் ஒரு தோப்பில் நான்கு இளைஞர்கள் பதுங்கி இருந்தனர். அவர்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில், அவர்கள் புளியங்குடி கெங்கை அம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த வேலுதுரை (29), டிஎன் புதுக்குடி சிதம்பர விநாயகர் கோவில் தெருவை சேர்ந்த சந்துரு பிரசாத் (26), செக்கடி தெருவை சேர்ந்த சங்கர்கணேஷ் (26) மற்றும் வாசுதேவநல்லுர் வேலாண்டி கோவில் தெருவை சேர்ந்த மருது பாண்டி (26) என்பது தெரியவந்தது.
இவர்கள் புளியங்குடி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களை குறிவைத்து பொட்டலங்களாக கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த 4 இளைஞர்களையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது உறுதியான நிலையில், அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
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அவர்களிடமிருந்து சுமார் ரூ. 7 லட்சம் மதிப்புள்ள கஞ்சாவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்த கஞ்சா எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது, இளைஞர்களை கொண்டு வேறு யாரேனும் விற்பனையில் ஈடுபடுகிறார்களா, இதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பெரிய அளவில் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று காலை தென்காசி எஸ்பி அசோக் குமார் புளியங்குடி காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பொதுமக்கள் மத்தியில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனையை தடுக்கும் விதமாக புளியங்குடி பகுதியில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.