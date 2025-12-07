ETV Bharat / state

தமிழக சிறப்பு பிரதிநிதி ஏ.கே.எஸ் விஜயன் வீட்டில் நகை கொள்ளை போன சம்பவம் - ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் கைது

தமிழக சிறப்பு பிரதிநிதியாக உள்ள ஏ.கே.எஸ் விஜயன் 1999, 2004 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் திமுக சார்பில் நாகை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தஞ்சாவூர்: திமுக முன்னாள் எம்பியும், தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியுமான ஏ.கே.எஸ். விஜயன் வீட்டில் 87 சவரன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தஞ்சையில் உள்ள ஏ.கே.எஸ். விஜயன் வீட்டில் கடந்த வாரம் 87 சவரன் தங்க நகைகள் திருடுப் போயின. இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், 6 தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில், தருமபுரியை சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள் இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் தருமபுரிக்கு விரைந்து சென்று, ராயல் நகரை சேர்ந்த முகமது யூசுப் என்பவரின் மகன்கள் சாதிக் பாஷா (33), மொய்தீன் (37), மகள் ஆயிஷா பர்வீன் (30), மனைவி பாத்திமா ரசூல் (54) ஆகியோரை தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 87.50 பவுன் நகைகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்து, 4 பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இதே குடும்பத்தை சேர்ந்த தலைமறைவாக உள்ள ஷாஜகான் (26) என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருவாரூர் மாவட்டம் சித்தமல்லியைச் சேர்ந்தவர் ஏ.கே.எஸ். விஜயன். இவர் கடந்த 1999, 2004 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் திமுக சார்பில் நாகை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தற்போது தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாகவும், திமுக விவசாய அணியின் மாநில செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இவருக்கு தஞ்சாவூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே சேகரன் நகரில் ஒரு வீடு உள்ளது. இந்த வீட்டில் அவரது மனைவி ஜோதிமணி மற்றும் மகள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கடந்த நவ.28-ஆம் தேதி இரவு ஏ.கே.எஸ்.விஜயனின் மனைவி தனது மகளை அழைத்துக்கொண்டு சித்தமல்லியில் உள்ள தமது வீட்டுக்குச் சென்றிருந்தார். இரண்டு நாட்கள் கழித்து டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி விஜயன் அவரது மனைவி, மகள் மூன்று பேரும் தஞ்சாவூர் வீட்டிற்கு திரும்பினர்.

அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அறையில் இருந்த இரும்பு பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த 87.50 பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இதனையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக போலீசாருக்கு விஜயன் தகவல் தெரிவித்தார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைத்து வீட்டில் பதிவாகி இருந்த ரேகைகளை சேகரித்தனர். தொடர்ந்து, மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. மேலும், சம்பவ இடத்திற்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டார்.

