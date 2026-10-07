மைனர் காதல், பெற்றோர் எதிர்ப்பு, ரவுடிகள் மிரட்டல் - சினிமா பாணியில் நடந்தேறிய படுகொலை; திருத்தணியில் பயங்கரம்
மனைவி ஏற்கனவே மற்றொரு கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அண்ணனும் கைது செய்யப்பட்டதால் ஆத்திரத்தில் கொலை செய்ததாக குற்றவாளி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 12:41 PM IST
திருவள்ளூர்: திருத்தணியில் சினிமா தியேட்டர் ஊழியர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் அரக்கோணத்தை சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்கள், 17 வயது சிறுவன் உட்பட மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி நகராட்சியிலுள்ள பெரியார் நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் யுவராஜ் என்கிற ராஜா. இவரது மனைவி துர்கா. இந்த தம்பதிக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். யுவராஜ் திருத்தணியில் சன்னதி தெருவிலுள்ள தனியார் சினிமா திரையரங்கத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.
யுவராஜின் ஒரு மகள் தாழவேடு பகுதியை சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவருடன் பழகி வந்துள்ளார். அந்த சிறுமியை அவர்கள் வசித்து வரும் பெரியார் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு 17 வயது சிறுவனும் ஒருதலையாக காதலித்து வந்துள்ளான். சிறுமி, தாழவேடு பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவனுடன் பழகுவது குறித்து தெரிந்துகொண்ட பெரியார் நகர் சிறுவன், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 5 இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்களையும், அவர்களுக்கு உதவியாக சுசில் - ரோஸி தம்பதியரையும் வைத்து சிறுமியை மிரட்ட திட்டம் தீட்டியதாக தெரிகிறது.
காதலுக்கு மிரட்டல்
இதனையடுத்து, சிறுமி டியூஷன் பயின்று வரும் பகுதிக்குச் சென்ற இந்த கும்பல், சிறுமியை அழைத்து, தாழவேடு சிறுவனுடன் பழகுவதை நிறுத்திக்கொள்ளுமாறு கத்தியை காட்டி மிரட்டியதோடு, அந்த பகுதி இளைஞர்களுக்கும் பெரியார் நகர் பகுதி இளைஞர்களுக்கும் இடையே பிரச்சினை வரும் சூழல் இருப்பதாகவும் எச்சரித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து கேள்விபட்டு, டியூஷன் சென்டருக்கு சென்ற யுவராஜ், அங்கிருந்து தனது மகளை அடித்து வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சுசில் - ரோஸி மற்றும் சிறுவர் கும்பல், தாழவேடு சிறுவனை பெரியார் நகர் கல்குவாரி குட்டை பகுதிக்கு தனியாக அழைத்துச் சென்று, அங்கு வைத்து அடித்து துன்புறுத்தியதாக தெரிகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து கேள்விப்பட்ட யுவராஜ் மனைவி துர்கா, திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் லாரன்ஸ், சுசில், ரோஸி மற்றும் இதில் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்கள் மீது புகார் கொடுத்திருக்கிறார்.
அந்த புகாரின்பேரில் தாமதமாக விசாரணை மேற்கொண்ட திருத்தணி போலீசார், லாரன்ஸ் என்பவரை மட்டும் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர். இதனையடுத்து அதே நாளில், மற்ற அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து, புகாரை வாபஸ் பெறுமாறு யுவராஜ் குடும்பத்தை மிரட்டியுள்ளனர். ஆனால் அவர்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேறாததால், தலைமறைவாக இருந்த சுசில், இளைஞர்களை வைத்து யுவராஜின் வீட்டின் முன்பே அவரை வெட்டி படுகொலை செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
குற்றவாளிகளை மடக்கி பிடித்த போலீசார்
மேலும், கொலை செய்யப்பட்ட யுவராஜின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்த நிலையில், யுவராஜ் மனைவி துர்கா மீண்டும் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திருத்தணி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், திருவள்ளூர் மாவட்ட கூடுதல் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கலியன் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டது.
அந்த தனிப்படையினர், யுவராஜ் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள், யுவராஜ் குடும்பத்தினரிடையேயான செல்போன் உரையாடல்கள், கொலை நடந்த இடத்தில் கிடைத்த தடயங்கள் அனைத்தையும் சேகரித்து, இந்த கொலையில் தொடர்புடையவர்களை தீவிரமாக தேடிவந்தனர்.
இந்நிலையில், கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வேறு மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருப்பது தனிப்படையினருக்கு தெரியவரவே, குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கினர். திங்கட்கிழமை (அக்.5) இரவு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியிலுள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் பதுங்கியிருந்த சுசில் (24), ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் வட்டம் பள்ளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த புவனேஷ் (21), ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் வட்டம் நாகாளம்மன் தெருவைச் சேர்ந்த ஹரிஷ் (18) ஆகிய மூன்று பேரையும் போலீசார் பிடித்து வந்து இரவு முழுவதும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில் அவர்கள் மூவரும் திட்டமிட்டு யுவராஜை கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
இதனிடையே கொலை செய்தவர்களை காப்பாற்ற ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் தாலுகாவை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன், யுவராஜை தான் கொலை செய்ததாக காவல்துறையில் சரணடைந்துள்ளார். அந்த சிறுவனையும் போலீசார் இந்த கும்பலுடன் சேர்த்து கைது செய்துள்ளனர்.
ஆத்திரத்தில் செய்தேன் - சுசில் வாக்குமூலம்
போலீசாரின் விசாரணையின்போது, “டியூஷன் சென்டரில் வைத்து யுவராஜின் மகளை மிரட்டியபோது, சம்பவ இடத்தில் எனது அண்ணன் லாரன்ஸ் இல்லை. ஆனால் யுவராஜின் மனைவி அளித்த புகாரில் தவறுதலாக அவரது பெயரையும் சேர்த்ததால் புகாரை வாபஸ் வாங்குமாறு தெரிவித்தோம். ஆனால் அவர்கள் கேட்கவில்லை.
இதனால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில் அவர்களை மிரட்ட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு, எனது ஆட்களான ஹரிஷ் மற்றும் புவனேஷை யுவராஜ் வீட்டிற்கு அனுப்பினேன். அப்போது நான் ஒரு தங்கும் விடுதியில் இருந்துகொண்டு அங்கிருந்து வீடியோ கால் மூலமாக யுவராஜ் வீட்டை அடையாளம் காட்டினேன். ஆனால் இதில் யுவராஜ் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.
ஏற்கனவே அரக்கோணத்தில் மற்றொரு கொலை முயற்சி வழக்கில் என் மனைவி ரோஸி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் என் அண்ணன் லாரன்ஸும் கைது செய்யப்பட்டதால் ஆத்திரத்தில் இவ்வாறு செய்தேன்” என சுசில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். மற்ற இருவரும் அளித்த வாக்குமூலத்தின்படி ஹரிஷ் வண்டியை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார், புவனேஷ் அரிவாளால் வெட்டியுள்ளார்.
தங்கும் விடுதியிலிருந்த சுசிலை போலீசார் பிடிக்கச் சென்றபோது அவர் தப்பிச்செல்ல முயற்சித்ததில் அவரது கால் உடைத்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவர்களிடமிருந்து 3 கத்திகள், ஒரு ஏர்கன் துப்பாக்கியை போலீசார் பறிமுதல் செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
யுவராஜின் மனைவி துர்கா அளித்த புகாரில் பலரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்களும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இவர்களில் பலர் ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.