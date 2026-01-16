அடித்து கொலை செய்து விட்டு குடிபோதையில் விழுந்து இறந்ததாக நாடகம் - இருவரை கைது செய்த போலீசார்
அவர்களை ஏன் அடிக்கிறீர்கள்? என கேட்டதற்காக 50 வயது நபரை இருவர் அடித்தே கொலை செய்துள்ளனர்.
Published : January 16, 2026 at 4:26 PM IST
திருப்பத்தூர்: சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கூலித் தொழிலாளியை அடித்து கொலை செய்து விட்டு, குடிபோதையில் விழுந்து இறந்ததாக கூறிய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் புதுப்பேட்டையை அடுத்த கோவிலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காணிக்கைராஜ் (50). கூலி வேலை செய்து வந்த இவர், கடந்த 13 ஆம் தேதி இரவு வேலையை முடித்து விட்டு புதுப்பேட்டை வழியாக வீட்டிற்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது கோவிலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்களிடம், சிவராஜ்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த முரளி (45), கலைஞர் நகர் பகுதியை சேர்ந்த குமார் (30) ஆகிய இருவரும் தகராறில் ஈடுபட்டு அவர்களை அடித்ததாக தெரிகிறது.
அப்போது அந்த வழியாக சென்ற காணிக்கைராஜ், ‘ஏன்பா அவங்கள அடிக்கிறீங்க?’ என கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவ்விருவரும் ‘அவங்களுக்காக பேச வந்தா உன்னையும் அடிப்போம்’ என்று கூறி, காணிக்கைராஜை சரமாரியாக அடித்து உதைத்து கீழே தள்ளியுள்ளனர். அவர் மூச்சு பேச்சின்றி கிடப்பதை பார்த்தும் கொஞ்சம் கூட இரக்கப்படாமல், அங்கிருந்த இளைஞர்களிடம், “இங்கு நடந்ததை கூறினால் உங்களுக்கும் இதே நிலைமை தான்” என்று கூறி விட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டனர்.
இதைப் பார்த்து மிரண்டு போன இரண்டு இளைஞர்களும் காணிக்கைராஜ் குடிபோதையில் கீழே விழுந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். இதைக் கேட்ட காணிக்கைராஜின் குடும்பத்தார் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவரை திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
அவருடைய தலை மற்றும் மார்பு பகுதியில் ஆழமான உள்காயம் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் கூறியதால் மேற்சிகிச்சைக்காக அவரை தருமபுரி அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். காணிக்கைராஜ் இறந்த பிறகு குடிபோதையில் இருந்த போது அந்த இளைஞர்கள் இருவரும் இந்த சம்பவம் குறித்து உளறி உள்ளனர்.
அதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஊரார், புகாரளிக்க கூறியதையடுத்து காணிக்கைராஜின் மனைவி லில்லி திருப்பத்தூர் கிராமிய போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் தீவிர விசாரணை நடத்திய போலீசார், உயிர் போகும் அளவிற்கு கடுமையாக தாக்கிய குற்றத்திற்காக முரளி மற்றும் குமார் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.