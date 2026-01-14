ஒன்றரை கிலோ தங்கத்துடன் தப்பியோடிய சிறுவன் - 3 மணிநேரத்தில் தனிப்படை அமைத்து பிடித்த போலீசார்
மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையம் அருகே பதுங்கியிருந்த சிறுவன், போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பியோட முயன்றுள்ளான். அவனை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர்.
Published : January 14, 2026 at 8:29 AM IST
மயிலாடுதுறை: சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்புடைய ஒன்றரை கிலோ தங்கத்துடன் தப்பியோடிய 17 வயது சிறுவனை போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து 3 மணிநேரத்தில் பிடித்தனர்.
மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சுஹாஷ் என்பவர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பேருந்து நிலையம் அருகே கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தங்க நகைகளை உருக்கி தரும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். ஆர்டரின் பேரில் பல்வேறு நகைக்கடைகளில் கொடுக்கும் நகைகளை உருக்கி பார் ஆக்கி கொடுப்பது இவர் வேலை. இவரிடம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம்கார் என்ற 17 வயது சிறுவன், அதே மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தரகர் மூலம் கடந்த வாரம் வேலைக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
சுஹாஷ் தனது வீட்டிலேயே சிறுவனை தங்க வைத்திருந்துள்ளார். இந்நிலையில் சுகாஷ் நேற்று (ஜன 13) தனது கடையில் சிறுவனின் உதவியுடன் ஒன்றரை கிலோ தங்க நகைகளை உருக்கி அதனை பாராக மாற்றி, சிறுவனிடம் கொடுத்து எடை போட்டு வருமாறு கூறியுள்ளார். தங்கக்கட்டியுடன் கடையின் முகப்பு பகுதிக்கு சென்ற சிறுவன் திடீரென அதனை எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டம் பிடித்துள்ளார்.
இதனை பார்த்த சுஹாஷ் கூச்சலிட்டபடி சிறுவனை விரட்டி பிடிக்க முயன்றபோது வேகமாக ஓடி தலைமறைவாகி விட்டான். உடனடியாக இதுகுறித்து மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து சிறுவனை தேடும் பணியில் 2 தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடிவந்தனர்.
ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் நரசிம்ம பாரதி தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து தேடிய நிலையில், சிறுவன் மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையம் அருகில் பதுங்கியுள்ளதாக தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக அங்கு சென்ற போலீசார் சிறுவனை சுற்றி வளைத்தனர். போலீசாரை கண்டவுடன் தப்பி ஓட முயற்சித்த சிறுவனை விரட்டி பிடித்தனர்.
சிறுவனிடமிருந்து சுமார் ரூ. 2 கோடி மதிப்புடைய ஒன்றரை கிலோ தங்கத்தை மீட்டு சுஹாஷிடம் ஒப்படைத்தனர். இதுகுறித்து மாவட்ட எஸ்.பி ஸ்டாலின் கூறுகையில், திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர் இளஞ்சிறார் என்பதால் அந்த சிறுவனை மயிலாடுதுறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி தஞ்சாவூர் கூர்நோக்கு இல்லத்துக்கு அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார். துரிதமாக செயல்பட்டு 3 மணிநேரத்தில் சிறுவனை கைது செய்து தங்கத்தை மீட்ட காவல் ஆய்வாளர் சிவக்குமார், மற்றம் தனிப்படையினருக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.