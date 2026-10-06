’சிக்கன் ரைஸ்’ போட தாமதமாகும் எனக் கூறிய மாஸ்டர் - ஹோட்டலை சூறையாடிய கும்பல்
சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் முன்னிலையில் ஹோட்டல் மாஸ்டர் தாக்கப்பட்ட நிலையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அர்ஜூன் உள்ளிட்ட 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : October 6, 2026 at 12:13 PM IST
தூத்துக்குடி: ஹோட்டலில் சிக்கன் ரைஸ் வழங்க தாமதம் ஆகும் என கூறியதற்காக ஹோட்டல் மாஸ்டர் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் அருகே உள்ள தெற்கு முத்துலாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தங்கதுரை (22). இவர் மு.கோட்டூர் விலக்கு அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் செல்வம் என்பவருக்கு சொந்தமான ஹோட்டலில் மாஸ்டராக பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று இரவு விருதுநகர் மாவட்டம், கம்மாபட்டியைச் சேர்ந்த அர்ஜுன் உள்ளிட்ட 11 பேர் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு ஒரு வேனில் ஊருக்கு திரும்பியுள்ளனர்.
அப்போது தங்கதுரை மாஸ்டராக வேலை பார்க்கும் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட சென்றுள்ளனர். அங்கு சாப்பிடுவதற்கு சிக்கன் ரைஸ் வேண்டுமென்று கேட்டுள்ளனர். அப்போது தங்கதுரை, ”சிக்கன் ரைஸ் செய்ய கொஞ்சம் தாமதம் ஆகும், அதுவரை பொறுத்திருங்கள். அவசரம் என்றால் இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் தொலைவில் மற்றொரு ஹோட்டல் இருக்கிறது. வேண்டுமென்றால், அங்கு போய் சாப்பிட்டு கொள்ளுங்கள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அர்ஜுன் மற்றும் அவருடன் வந்தவர்கள் தங்கதுரையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அந்த வழியாக ரோந்து வந்த சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் வல்லபாய் படேல் கூறியும் கேட்காமல், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அர்ஜுன் மற்றும் உடன் வந்தவர்கள் தங்கதுரையை கடுமையாக தாக்கி உள்ளனர். மேலும், அங்கிருந்த பொருள்களையும் சேதப்படுத்தி உள்ளனர்.
இந்த தகராறில் தங்கதுரை காயமடைந்துள்ளார். அங்கிருந்த சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் வல்லபாய் படேல் உடனடியாக எட்டையாபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்க, போலீசார் விரைந்து வந்து காயமடைந்த தங்கதுரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே போலீசாரை பார்த்ததும், தகராறில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்குமிங்கும் ஓடியுள்ளனர்.
அப்போது தகராறில் ஈடுபட்ட அர்ஜுன் உள்ளிட்ட 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 5 பிரிவின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். அந்த கும்பலில் கோடீஸ்வரன் என்பவர் மட்டும் தப்பி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது. அவரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
உணவு தயாரிக்க தாமதம் ஏற்படும் என்று கூறியதற்காக ஹோட்டல் மாஸ்டரை காவலர் முன்னிலையில் அடித்து துவைத்து, ஹோட்டலில் உள்ள பொருட்களையும் சேதப்படுத்திய சம்பவம் குறித்து சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.