விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: சிசிடிவியில் சிக்கிய இளைஞர் கைது

மாணவி கொலை வழக்கில் சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் சாயஸ்குடியைச் சேர்ந்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 2:41 PM IST

தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் சாயல்குடியை சேர்ந்த 30 வயது இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே மார்ச் 10ஆம் தேதி காணாமல் போன 12ஆம் வகுப்பு மாணவி, மறுநாள் உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தை நிகழ்த்தியவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவின் பேரில் 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, பல கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. குறிப்பாக, கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள் யார் என்பது குறித்து மாணவியின் உறவினர்கள், கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், அப்பகுதி அருகே வேலை பார்க்கும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் என வீடு வீடாக சல்லடை போட்டு விசாரணை நடத்தினர்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள முனீஸ்வரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், மாணவி கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடந்த 9 நாளாக போலீசார் திணறி வந்தனர். இந்நிலையில், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 5 பேரிடம் விசாரணை நடத்திய போலீசார், அவர்களது டி.என்.ஏவை மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இருந்தாலும், குற்றமிழைத்தவர்களை கைது செய்யும் வரை போராட்டம் தொடரும் என ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக மாணவியின் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

அதனால், இந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியாக காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் சுந்தரபாண்டியன் நியமனம் செய்யப்பட்டு, விசாரணை தீவிரமடைந்தது. இந்நிலையில், வேடநத்தம் கிராமம் காட்டு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு காற்றாலையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், சம்பவத்தன்று அந்த பகுதியில் ஒரு இருசக்கர வாகனம் இருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அந்த இருசக்கர வாகனத்தின் நம்பரை சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் சோதனை செய்ததில், அது ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பார்த்திபனூர் பகுதியிலிருந்து மர்ம நபரால் திருடி கொண்டுவரப்பட்டதும், அது தொடர்பாக ஏற்கனவே புகார் கொடுக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. அதையடுத்து, ராமநாதபுரம் சென்ற போலீசார், பைக் திருட்டு தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

சிசிடிவி காட்சி அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டது அடையாளம் தெரியாத நபர் என்பது தெரியவந்தது. இதனால், ராமநாதபுரத்தில் பைக்கை திருடிய நபர், மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட காட்டுப்பகுதிக்கு எதற்காக சென்றார் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தினர்.

இதுபோன்ற சூழலில், பள்ளி மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மாவீரன் (எ) தர்ம முனீஸ்வரன் (30) என்ற இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் சாயல்குடியை சேர்ந்தவர் என்பதும், இவர் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளது என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த 42 ரிசார்டுகள் மூடி சீல் வைப்பு - வனத் துறை அறிக்கை

இதுமட்டுமின்றி, சம்பவம் நடந்த இடத்தில் முனீஸ்வரனின் செல்போன் சிக்னல் இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதனால், அவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில், மேலும் இருவரை கைது செய்துள்ளதாகவும், அவர்களது விவரம் விரைவில் வெளியாகும் எனவும் போலீசார் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதல்கட்ட விசாரணையில், தர்ம முனீஸ்வரன் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு எட்டயபுரம் அருகே விவசாய நிலத்திற்கு சென்ற 65 மூதாட்டியை பாலியல் தொல்லை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழலில், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முனீஸ்வரனை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில் மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, நகை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே, இந்த வழக்கில் தர்ம முனீஸ்வரனை காவல் துறையினர் கைது செய்தது தொடர்ந்து, கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக போராட்டம் நடத்தி வந்த மாணவியின் உறவினர்கள், அவரது உடலை வாங்க இன்று ஒத்துக் கொண்டனர்.

