ETV Bharat / state

பொங்கல் தினத்திலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை கைது செய்த போலீசார்

தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும், கோஷங்களை எழுப்பியும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 16, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்டு பொங்கல் தினத்திலும் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் போது திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வேலைக்கான ஊதியம் வழங்கப்படும் என குறிப்பிட்டிருந்தது. தேர்தல் அறிக்கை 311-ல், 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பின் நியமிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குவோம் வாக்குறுதி அளித்தது.

ஆனால் நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இந்த வாக்குறுதியானது நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பதால், அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள், தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஊதிய இழப்பை சரி செய்ய வலியுறுத்தி கடந்த 26 ஆம் தேதி தொடங்கி இன்று வரை சென்னை, தேனி மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

முன்பே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுடன் ஜனவரி 14 ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன், தொடக்கப்பள்ளி துறை இயக்குநர் நரேஷ் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேல் நடைபெற்றது. அதிலும் தீர்வு எட்டப்படாததால் தலைமைச் செயலகத்தில் அரசுத் துறை செயலாளருடன் இடைநிலை ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படாததால் பொங்கல் நாளிலும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: "கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக் கொள்கிறேன்..." - பொதுமக்களுக்கு தருமபுரி எம்பி வைத்த கோரிக்கை

திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் மாட்டுப் பொங்கல் நாளான இன்று இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 22-வது நாளாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும், கோஷங்களை எழுப்பியும், ஏராளமான இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

குறிப்பாக பண்டிகை நாளான இன்றும் சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள், தங்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டனர். போராட்டம் துவங்கிய ஐந்தே நிமிடங்களில் காவல் துறையினர் அனைவரையும் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்து வாகனங்களில் ஏற்றி அப்புறப்படுத்தினர்.

அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அப்பகுதி சற்று பரபரப்பாக காணப்பட்டது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து, அருகில் இருந்த சமுதாய நலக்கூடத்தில் காவல்துறையினர் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

TEACHERS PROTEST
SECONDARY SCHOOL TEACHERS PROTEST
TEACHERS ARREST
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம்
TEACHERS PROTEST AGAINST GOVT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.