'ஊதிய முரண்பாடு' - போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் 4-வது நாளாக 'குண்டுக்கட்டாக' கைது
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தினரை போலீசார் கைது செய்தபோது, சிலர் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : December 29, 2025 at 5:32 PM IST
சென்னை: 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' வழங்கக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர் சங்கத்தினரை போலீசார் இன்றும் 4-வது நாளாக 'குண்டுக்கட்டாக' கைது செய்தனர்.
2009 ஜூன் 1 ஆம் தேதிக்கு முன்பு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு அடிப்படை ஊதியமாக ரூ.8,370-ம், அந்த தேதிக்குப் பிறகு 2009-ல் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஊதியமாக ரூ.5,200-ம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஊதிய முரண்பாட்டை களையக் கோரி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டங்களாகப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணிக்கு சென்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி சென்னையில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டமும், டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து 27-ந் தேதி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் நேற்று முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகினர்.
இந்த நிலையில், சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள உழைப்பாளர் சிலை அருகே இன்று 4-வது நாளாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கக் கோரி கோஷங்களை எழுப்பினர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர். அப்போது, சில ஆசிரியர்கள் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, மயங்கி விழுந்த ஆசியர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் ஞானசேகரன் கூறுகையில், “கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, 2009-க்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்குவோம் என திமுக தேர்தல் அறிக்கை 311-ல் வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், தற்போது வரை அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை.
எதிர்க் கட்சியாக இருக்கும் போது, தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2 முறை எங்களை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இதுவரை எங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து சிந்திக்கவில்லை. ஒரே வேலை தான் செய்கிறோம். ஆனால், எதற்காக ஒருவருக்கு அதிகமாகவும், ஒருவருக்கு குறைவாகவும் என இரண்டு விதமான ஊதியம் தருகிறார்கள். அதனை எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்? ஊதிய முரண்பாடு களையப்படும் வரை எங்களது போராட்டம் தொடரும்” என தெரிவித்தார்.