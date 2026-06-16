குடியாத்தம் அருகே இளைஞர் அடித்து கொலை; போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்கள் கைது
குற்றமிழைத்தவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : June 16, 2026 at 9:11 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே 27 வயது இளைஞர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், குற்றமிழைந்தவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட உறவினர்களை போலீசாரால் கைது செய்தனர்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த உப்பரப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சரண் (எ) நாகபூஷ்ணம் (27). கூலித் தொழிலாளியான இவருக்கும் சேம்பள்ளி பகுதியை சேர்ந்த விக்னேஷூக்கும் இடையே நேற்று (ஜூன் 15) இரவு தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதில், காயமடைந்த விக்னேஷ் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த விக்னேஷ் தரப்பை சேர்ந்த சிலர் சரணை ஆட்டோவில் அழைத்து சென்று, சேம்பள்ளி பகுதியில் வைத்து தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த சரணை, அப்பகுதியினர் மீட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் இன்று (ஜூன் 16) மாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அதனால் ஆவேசமடைந்த சரணின் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள், சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி குடியாத்தம் - சேம்பள்ளி ரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த குடியாத்தம் தாலுகா காவல்துறையினர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக சந்தேகத்தின் பேரில் 6 பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
எனினும், போலீசாரின் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் போராட்டத்தை கைவிட மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து, காவல்துறை வாகனத்தில் அழைத்து செல்ல முயன்றனர்.
அப்போது கைது செய்யப்பட்டவர்களை அழைத்துச் செல்ல வந்த காவல்துறை வாகனத்தை பெண் ஒருவர் வழிமறித்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதன் பின்னர், அப்பெண்ணை அப்புறப்படுத்திய போலீசார், கைது செய்த நபர்களை குடியாத்தம் தாலுகா காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். அப்பகுதியில் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கும் வண்ணம் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது.