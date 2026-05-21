ETV Bharat / state

கணவரை கைது செய்த போலீசார் - முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்த பெண் 'திடீர்' தர்ணா

கிறிஸ்டில்லாவின் கணவர் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாக கூறி பண மோசடி செய்ததாக புதுக்கோட்டை போலீசார் நேற்றிரவு கைது செய்தனர்.

முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்து விட்டு திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட பெண்
முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்து விட்டு திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தனது கணவரை விடுதலை செய்யக் கோரி, முதலமைச்சர் தனிப் பிரிவில் புகார் அளித்த பெண், திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தலைமைச் செயலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிறிஸ்டில்லா. இவரது கணவர் முருகேசன் உடற்பயிற்சி கூடம் நடத்தி வருகிறார் புதுக்கோட்டையை பூர்விமாகக் கொண்ட இவர்கள் சென்னையில் தங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் நேற்று இரவு புதுக்கோட்டையில் இருந்து சீருடை அணியாமல் வந்த காவலர்கள், இவர்களின் வீட்டுக்கு வந்து முருகேசனை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

இது குறித்து, கிறிஸ்டில்லா, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதலமைச்சரின் தனிப் பிரிவில் இன்று புகார் அளித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, யாருடைய அனுமதியும் பெறாமல் முதல்வர் விஜய்யை பார்ப்பதற்காக தலைமைச் செயலகத்தின் நான்காவது நுழைவு வாயிலில் நுழைவதற்கு அவர் முயற்சி செய்தார்.

இதையும் படிங்க... தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் முதன்முறையாக முஸ்லிம் லீக் - அமைச்சராக நாளை பதவியேற்கிறார் ஷாஜஹான்

இதையடுத்து அவரை தடுத்த காவலர்கள் முன்அனுமதி பெறாமல் முதல்வரை பார்க்க அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறி, அவரை அனுமதிக்கவில்லை.

அப்போது, தன் கணவரை காவல் துறையினர் கைது செய்து அழைத்துச் சென்று சித்திரவதை செய்வதைப் போல் தன்னையும் முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்க விடாமல் போலீசார் தடுக்கிறார்கள் என்று கிறிஸ்டில்லா கூறினார்.

மேலும், பெண்ணென்றும் பாராமல் தன்னை காவலர்கள் தாக்கியதாவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். தொடர்ந்து, தலைமைச் செயலகத்தின் நான்காவது நுழைவு வாயில் முன்பு அமர்ந்து அவர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அவர் தனது குழந்தையுடன் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் தலைமைச் செயலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கிறிஸ்டில்லா தெரிவித்த புகார் குறித்து தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள உயர் காவல் அதிகாரிகள், புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த காவல் துறையினரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

அப்போது கிறிஸ்டில்லாவின் கணவர் முருகேசன் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாக கூறி சுமார் 30 லட்ச ரூபாய் பணத்தை ஏமாற்றியுள்ளதாகவும், இது குறித்து விசாரிப்பதற்காக காவல் துறையினர் அவரை அழைத்துச் சென்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க.. புதிதாக பதவியேற்ற 23 பேருக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு - செங்கோட்டையன் வேறு துறைக்கு மாற்றம்

நீண்ட நேரமாக தலைமைச் செயலகம் உள்ளே தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த கிறிஸ்டில்லாவை காவல் துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர். இதன் காரணமாக தலைமைச் செயலகத்தில் சுமார் அரை மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

LADY DHARNA
TAMIL NADU SECRETARIAT
CHIEF MINISTER SPECIAL CELL
TAMIL NADU POLICE DEPARTMENT
WOMAN STAGED DHARNA SECRETARIAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.