திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு பலியான 4 வயது சிறுவன்; 6 ஆண்டுகள் காத்திருந்து பழிதீர்த்த தந்தை - பகீர் பின்னணி
இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 6 பேர் கும்பல் சொரிமுத்துவை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர்.
Published : August 4, 2026 at 6:17 PM IST
திருநெல்வேலி: தமது மகனின் மரணத்திற்கு காரணமான நபரை 6 வருடங்கள் காத்திருந்து தந்தையே பழிதீர்த்த சம்பவம் நெல்லையில் நிகழ்ந்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரம் டாணா பகுதியை சேர்ந்தவர் சொரிமுத்து (30). விருதுநகரில் குடும்பத்தோடு வசித்து வந்த இவர், ஒரு கூரியர் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆக.2) பாபநாசம் அருகே கரடி தாக்கி உயிரிழந்த முருகன் என்பவரின் வீட்டு துக்க நிகழ்ச்சிக்காக மனைவி, குழந்தைகளுடன் சொரிமுத்து சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார்.
பட்டப்பகலில் அரங்கேறிய கொலை
அவர்களை பெற்றோர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு சொரிமுத்து மட்டும் விருதுநகருக்கு செல்வதற்காக, நேற்று (ஆக.3) மாலை விக்கிரமசிங்கபுரம் பஸ் நிறுத்தத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்துள்ளார்.
அப்போது, அங்கு 2 இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 6 பேர் கும்பல் சொரிமுத்துவை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றது. ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பட்டப்பகலில் பொதுமக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் இடத்தில் நடந்த இந்த கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். நெல்லை சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரசு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஷ்வேஸ் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
6 தனிப்படை
மேலும், சிசிடிவி கேமராக்கள் உள்ளதா? வேறு ஏதும் தடயங்கள் உள்ளதா? எனவும் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, கொலையாளிகளை பிடிக்க 6 இன்ஸ்பெக்டர்கள் தலைமையில் 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நெல்லை சரக டிஐஜி தெரிவித்தார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். அதில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கொலையின் பகீர் பின்னணி
காவல்துறை விசாரணையில், டானாவை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளியான ஆண்டனி பிரகாஷ் (32) என்பவரின் மனைவிக்கும், சொரிமுத்துவுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பழக்கம் நாளடைவில் திருமணத்தை மீரிய உறவாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 2020-ம் ஆண்டு சொரிமுத்து, ஆண்டனி பிரகாஷின் மனைவி மற்றும் அவரது 4 வயது மகனுடன் மேலப்பாளையம் பகுதியில் ஒரு விடுதிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அப்போது, சிறுவன் அவர்களுக்கு இடையூறாக இருந்ததாகக் கூறி சொரிமுத்து கீழே தள்ளிவிட்டதாகவும், அதில் 4 வயது மகன் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் சொரிமுத்து மற்றும் அந்தோணி பிரகாஷின் மனைவி இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்னர் வெளியே வந்த சொரிமுத்து தனது குடும்பத்துடன் விருதுநகருக்கு சென்றுவிட்டார்.
ஆண்டனி பிரகாஷின் மனைவியும் அவரை பிரிந்து வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல, ஆண்டனி பிரகாஷூம் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்.
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6 ஆண்டுகள் காத்திருந்து பழிதீர்த்த தந்தை
இதுபோன்ற சூழலில் தான், சொரிமுத்து சொந்த ஊருக்கு வந்ததை அறிந்த ஆண்டனி பிரகாஷ், தனது பிஞ்சு மகனின் சாவுக்கு காரணமான சொரிமுத்துவை தீர்த்து கட்ட முடிவு செய்துள்ளார்.
அந்த திட்டத்தின்படி, நேற்று சொரிமுத்து மட்டும் தனியாக ஊருக்கு புறப்படுவதை அறிந்த ஆண்டனி பிரகாஷ், தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து சொரிமுத்துவை கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மகனின் சாவுக்கு காரணமாக இருந்தவரை 6 வருடங்கள் காத்திருந்து பழிதீர்த்தது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
இதையடுத்து, ஆண்டனி பிரகாஷை இன்று போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் வழக்கில் தொடர்புடைய 6 பேரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.