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கொள்ளை பணத்தில் காதல் மனைவிக்கு சொகுசு கார், புது நகைகள்: பலே திருடனை தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்

கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகை விற்று காதல் மனைவிக்கு சொகுசு கார், புது நகைகள் என அந்த பலே திருடன் வாங்கிக் கொடுத்திருக்கிறார்.

காட்பாடி காவல் நிலையம்
காட்பாடி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 11:10 PM IST

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வேலூர்: காட்பாடியில் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை வீட்டில் 36 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி தனது மனைவியுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி கிறிஸ்டியன் பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை மரியா மற்றும் அவரது கணவர் ரவிக்குமார், ஆகியோர் கடந்த 27-ம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு உறவினர் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளனர். இதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள், பிற்பகல் சுமார் 3 மணியளவில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர். பின்னர் வீட்டில் இருந்த பீரோவை உடைத்து அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 36 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றிருக்கின்றனர்.

சொகுசு காரில் சுற்றித்திரிந்த கொள்ளை ஜோடி

இதுகுறித்து வீட்டின் உரிமையாளர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காட்பாடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். தொடர்ந்து, கொள்ளை நடந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, காட்பாடி டெல் மலைப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் ஒரு சொகுசு கார் சுற்றித்திரிந்தது போலீசாரின் கவனத்திற்கு தெரிய வந்தது.

9-க்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை வழக்கு

இதையடுத்து அந்த காரின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்த போலீசார், அதில் இருந்த தம்பதியினரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், காரில் இருந்தவர்கள் விருதுநகரைச் சேர்ந்த முத்துவேல் கார்த்திக் மற்றும் அவரது மனைவி பிரபாவதி என்பது தெரியவந்தது. இதில், முத்துவேல் கார்த்திக் மீது விருதுநகர், ராமநாதபுரம், மதுரை, தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் 9-க்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.

திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த தம்பதியினர்
திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த தம்பதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‘ஐடி ஊழியர்கள்’ என கூறி வீடு எடுத்து தங்கிய தம்பதி

உள்ளூரில் திருடினால் எளிதில் சிக்கிவிடுவோம் என்பதால், வெளியூர்களுக்குச் சென்று தங்களை ‘ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள்’ என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு அங்கு வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்து இவர்கள் தங்கி வந்திருக்கின்றனர். மேலும், அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளை நோட்டமிட்டு, சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது கொள்ளையடித்து வந்திருக்கின்றனர்.

கொள்ளை பணத்தில் காதல் மனைவிக்கு புது நகைகள், சொகுசு கார்

கொள்ளையடித்த நகைகளில் சிலவற்றை அரக்கோணம் மற்றும் திருத்தணி பகுதிகளில் அடகு வைத்தும், சிலவற்றை விற்றும் இந்த ஜோடிகள் பணமாக்கி வந்திருக்கின்றனர். மேலும், அந்த பணத்தில் காதல் மனைவி பிரபாவதிக்கு புதிய நகைகளை வாங்கிக் கொடுத்ததுடன், சுமார் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பில் ஆடம்பர காரையும் முத்துவேல் கார்த்திக் வாங்கி தந்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த காரிலேயே மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் முத்துவேல் கார்த்திக் பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று ஆடம்பரமாக வாழ்க்கை நடத்தி வந்திருக்கிறார்.

26 சவரன் நகைகள் மீட்பு

தீவிர விசாரணைக்குப் பின்னர் முத்துவேல் கார்த்திக் மற்றும் அவரது மனைவி பிரபாவதி ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 26 சவரன் தங்க நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இருவரும் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

மேலும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மீதமுள்ள நகைகள் எங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன? அவை யாரிடம் அடகு வைக்கப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்து விசாரிக்கவும் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

நகை கொள்ளை
நகை திருட்டு
POLICE ARREST THIEF
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