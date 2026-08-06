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கல்லூரி மாணவிக்கு உதவுவது போல் நடித்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காவலர் கைது

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்து, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மணிவேந்தனை பணியிடை நீக்கம் செய்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 6:42 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: பேருந்தில் பயணித்த கல்லூரி மாணவிக்கு உதவுவது போல் நடித்து, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் மணிவேந்தன் (32). காவலரான இவர், கோவை மாநகர காவல்துறைக்குட்பட்ட போத்தனூர் விசாரணைப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளரின் வாகன ஓட்டுநராக உள்ளார்.

இந்நிலையில், மணிவேந்தன் பணி விஷயமாக நேற்று (ஆக.5) காலை பொள்ளாச்சி சென்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், பொள்ளாச்சியில் இருந்து தனியார் பேருந்து மூலம் கோவை திரும்பியுள்ளார். அப்போது அவர், காவலர் சீருடையில் இருந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், அவர் பயணம் செய்து வந்த பேருந்து, கிணத்துக்கடவு நிறுத்தத்தில் நின்றுபோது, கல்லூரி மாணவிகள் பலர் அதில் ஏறியுள்ளனர். அப்போது மணிவேந்தன் கோவையை சேர்ந்த 19 வயதான கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பேருந்தில் ஏற உதவி செய்துள்ளார். அதனால் அந்த மாணவியும் பேருந்தில் ஏறி உள்ளே வந்துள்ளார்.

அச்சமயத்தில், பேருந்தில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருந்துள்ளது. அதனை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட காவலர் மணிவேந்தன், கல்லூரி மாணவிக்கு உதவுவது போல் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

இதனால் செய்வது அறியாமல் திகைத்த மாணவி, மதுக்கரை காவல் எல்லையில் உள்ள ஒரு நிறுத்தத்தில் பேருந்து நின்றவுடன், பஸ்ஸில் இருந்து கீழே இறங்கியுள்ளார். பின்னர், அவர் காவலர் நடந்து கொண்ட விதம் குறித்து சக மாணவிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார். அதனைக் கேட்ட மாணவிகள் காவலரை கண்டித்துள்ளனர்.

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இதற்கிடையே, பாதிக்கப்பட்ட மாணவி இச்சம்பவத்தை தனது பெற்றோரிடமும் தெரிவித்துள்ளார். அதைக் கேட்டு கோவமடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், உடனடியாக பேரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவலர் மணிவேந்தன் மீது பாலியல் சீண்டல், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்த மகளிர் போலீசார், அவரை கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த நிலையில், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மணிவேந்தனை பணியிடை நீக்கம் செய்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் கண்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

பேருந்தில் பாலியல் தொல்லை
POLICE ARREST ON HARASSMENT CASE
COIMBATORE
பாலியல் தொல்லை
ARREST FOR SEXUALLY HARASSING

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