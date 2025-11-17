ETV Bharat / state

சாம்சங் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்: ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கிய பேரணியால் பரபரப்பு!

சுங்குவார்சத்திரம் சாம்சங் தொழிலாளர்கள் 27 பேர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு , ஆறு மாத காலமாகியும் நிர்வாகம் பணி வழங்காததைக் கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

சாம்சங் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
சாம்சங் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: சாம்சங் தொழிலாளர்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி பேரணி மேற்கொள்வதை தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் 32 பேரை கைது செய்ய முயன்ற போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியில் இயங்கி வருகிறது பன்னாட்டு தொழிற்சாலை சாம்சங் இந்தியா. இங்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பணியில் பல ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு சிஐடியு தொழிற்சங்க அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு தொழிலாளர் நல கோரிக்கைகளை முன் வைத்து 40 நாட்களாக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு மீண்டும் தொழிற்சாலைக்கு பணிக்கு திரும்பினர். இந்நிலையில் தொழிற்சாலையில் நிர்வாகத்திற்கு எதிரான செயல்களில் ஈடுபட்டதாக 27 தொழிலாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். ஆறு மாத காலமாகியும் தற்போது வரை அவர்களுக்கு பணி வழங்கப்படவில்லை. இதனை கண்டித்து பல கட்ட போராட்டங்களில் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தின் செயல்களைக் கண்டித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி சுங்குவார்சத்திரத்தில் இருந்து மூன்று நாள் நடை பயணம் மேற்கொள்ள முடிவு செய்து அதற்கான அறிவிப்பை சிஐடியு தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் வாக்குகளையும் வைத்துதான் திமுக வெற்றிப் பெறுகிறது - செல்வப்பெருந்தகை ஓப்பன்டாக்!

தொழிலாளர்களின் இந்த நடை பயணத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை 10 மணிக்கு சுங்குவார்சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகே 50-க்கும் மேற்பட்டோர் காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

மாநில சிஐடியு செயலாளர் முத்துக்குமார் தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைப்பயணமாக புறப்பட முயன்ற போது காவல் துறை பேருந்து நிலையம் அருகே அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்ய முற்பட்டனர்.

அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு 32 பேர் கைது செய்யப்பட்டு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் இதில் உடனடியாக தலையிட்டு நிர்வாகத்திற்கு உரிய அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

TAGGED:

சாம்சங் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
சாம்சங் தொழிலாளர்கள் 32 பேர் கைது
ARREST 32 SAMSUNG WORKERS
KANCHIPURAM SAMSUNG ISSUES
SAMSUNG WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.