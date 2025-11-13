ETV Bharat / state

தலைக்கேறிய போதையில் காரை கடத்தி சென்ற இளைஞர்கள்.. சினிமா பாணியில் துரத்தி பிடித்த போலீசார்!

மது போதையில் காரை கடத்தி சென்ற இளைஞர்கள், விபத்தில் சிக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 4:08 PM IST

தூத்துக்குடி: மது போதையில் காரை திருடி சென்ற இளைஞர்கள், விபத்து ஏற்படுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் அருகே தனியார் நிறுவனம் சார்பில் காற்றிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக காற்றாடிகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதற்கு தேவையான காற்றாடிகள் கனரக வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்படுகின்றன. அந்த வகையில், நேற்று (நவ.12) காற்றாடிகள் கனரக வாகனங்கள் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்ட போது, பாதுகாப்பிற்காக தருமபுரியை சேர்ந்த சார்லஸ் (45) என்பவர் பின்னால் காரில் வந்துள்ளார்.

கார் எட்டயபுரம் காவல் நிலையம் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவர் அக்காரை திடீரென வழி மறித்து, பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சார்லஸ் தன்னிடம் பணம் இல்லை எனக் கூறியுள்ளார். அதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள், செல்போனை பறித்துக் கொண்டு அவரை காரில் இருந்து இறக்கிவிட்டு காரை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். 2 பேர் காரிலும், ஒருவர் பைக்கிலும் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

மது போதையில் காரை கடத்தி சென்ற இளைஞர்கள், விபத்தில் சிக்கும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால் செய்வதறியாது தவித்த சார்லஸ் அருகே இருந்த எட்டயபுரம் காவல் நிலையம் சென்று தகவல் கொடுத்தார். அந்த புகாரின் பேரில், காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் தலைமையிலான போலீசார் காரை துரத்தி சென்றனர். போலீசார் துரத்துவதைக் கண்ட அந்த நபர்கள், காரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்று கீழஈரால் மெயின் ரோட்டில் உள்ள ஹோட்டலின் சுவரில் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தினர். பின்னர், காரை விட்டு விட்டு அந்த மூவரும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியதாகத் தெரிகிறது.

அவர்களை விடாது துரத்து சென்ற போலீசார், மூவரையும் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், கோவில்பட்டி சீனிவாசநகரை சேர்ந்த தினேஷ் (23), விளாத்திகுளத்தை சேர்ந்த ஆகாஷ் (18) மற்றும் அஜய் (19) என்பது தெரிய வந்தது.

மேலும், சார்லஸிடம் காரை திருடுவதற்கு முன்பு, மூவரும் இணைந்து டாஸ்மாக்கில் மது அருந்தி விட்டு ஒரே பைக்கில் வலம் வந்ததும், பைக்கில் நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் இருந்ததை பார்த்த போலீசார் 3 பேரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்ததும், அப்போது நம்பர் பிளேட் கீழே விழுந்து விட்டதாக கூறியதால் போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பியதும் தெரிய வந்தது. அதன்பிறகு தான் சார்லஸை வழிமறித்து காரை பறித்து சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், அவர்கள் திருடி சென்ற கார் மற்றும் பைக்கை போலீசார் பறிமுதல் செய்த போலீசார், மூவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அது மட்டுமின்றி, கைது செய்யப்பட்டுள்ள தினேஷ் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளும், அஜய் மீது ஒரு திருட்டு வழக்கும் இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

