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80-வது சுதந்திர தின விழா; சென்னையில் அணிவகுப்பு ஒத்திகைகள் தீவிரம்

ஒத்திகை நடைபெறும் நாட்களில் காலை 6 மணி முதல் 8.30 மணி வரை மெரினா மற்றும் கோட்டை பகுதிகளில் சிறப்புப் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அணிவகுப்பு ஒத்திகை
புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 4:22 PM IST

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சென்னை: 80ஆவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் 2-வது அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று நடைபெற்றது.

இந்தியாவின் 80-வது சுதந்திர தின விழா வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையிலும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இந்த விழாவுக்கான இரண்டாம் நாள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று நடைபெற்றது. வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற உள்ள சுதந்திர தின விழாவில், முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்த உள்ளார்.

சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை
சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சுதந்திர தின விழாவின் இரண்டாம் நாள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று ராஜாஜி சாலையில் நடைபெற்றது. அணிவகுப்பில் பங்கேற்கும் பல்வேறு காவல் மற்றும் பாதுகாப்புப் படைப்பிரிவுகளை சேர்ந்த வீரர்கள், துப்பாக்கி ஏந்தியபடி கம்பீரமாக அணிவகுத்து சென்று மரியாதை செலுத்தும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதில், குதிரைப்படை, தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படை, கேரள மாநில காவல்துறை, கடலோர பாதுகாப்புக் குழுமம், சிங்கப்பெண்கள் அதிரடிப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்படை, நீலகிரி படைப்பிரிவு, கமாண்டோ படைப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு படைப்பிரிவுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர்.

அணிவகுப்பின் ஒழுங்கு, நடை வேகம், படைப்பிரிவுகளின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் விழா மேடைக்கு மரியாதை செலுத்தும் நடைமுறைகள் என அனைத்து அம்சங்களும் ஒத்திகையில் தீவிரமாக பயிற்சி செய்யப்பட்டது.

ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி முதல் ஒத்திகை நடைபெற்ற நிலையில், இன்றைய இரண்டாம் நாள் ஒத்திகை நடந்தது. தொடர்ந்து, வரும் 13-ஆம் தேதி இறுதிக்கட்ட அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற உள்ளது.

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அணிவகுப்பு ஒத்திகை மற்றும் சுதந்திர தின விழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் காரணமாக, கோட்டை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை
சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒத்திகை நடைபெறும் நாட்களில் காலை 6 மணி முதல் 8.30 மணி வரை மெரினா மற்றும் கோட்டை பகுதிகளில் சிறப்புப் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை மற்றும் மெரினா பகுதிகளை நோக்கி தேவையற்ற பயணங்களை பொதுமக்கள் தவிர்க்குமாறு போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், மாற்று வழித்தடங்களைப் பயன்படுத்துமாறும் போக்குவரத்து போலீசார் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

சுதந்திர தின விழா
சுதந்திர தினவிழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை
80TH INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY PARADE REHEARSAL
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