திருவள்ளூர் அருகே மீண்டும் வடமாநில இளைஞர் மீது தாக்குதல்; போலீசார் தீவிர விசாரணை
தாக்குதலில் காயமடைந்த வடமாநில இளைஞர், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : January 12, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 7:54 PM IST
திருவள்ளூர்: வடமாநில இளைஞரை கொடூரமாக தாக்கி ரூ.10 ஆயிரத்தை பறித்து சென்ற மர்ம கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமாசங்கர். திருவள்ளூர் அடுத்த மப்பேடு பகுதியில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்று, ராமாசங்கர் தனது அறையில் இருந்து அதிகாலை 4 மணி அளவில் அவர் வேலை செய்து வரும் கம்பெனிக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது 6 பேர் கொண்ட கும்பல் ராமாசங்கரை திடீரென வழிமறித்து கொடூரமாக தாக்க தொடங்கியுள்ளனர். இதனை சற்றும் எதிர்பாராத அவர் அவர்களிடம் இருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார். ஆனாலும் விடாத அந்த கும்பல் விரட்டி சென்று ராமாசங்கரின் முதுகு, தலை மற்றும் முகம் என பல இடங்களில் பயங்கரமாக தாக்கியுள்ளனர். பின்னர், அவரிடம் இருந்த ரூ.10,000 பணம் மற்றும் செல்போனை பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர்.
தாக்குதலில் பலத்த காயம் அடைந்த ராமாசங்கர், தாக்குதல் தொடர்பாக தனது நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார். அங்கு வந்த அவரின் நண்பர்கள், ராமாசங்கரை மீட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தற்போது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில்அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் மப்பேடு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதி சிசிடிவி கேமராக்களை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்யும் பணிகளில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 27 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து திருத்தணி சென்ற ரயிலில் பயணித்த வடமாநில இளைஞரை கத்தியால் 4 சிறுவர்கள் சுற்றிவளைத்து கொடூரமாக வெட்டிய சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை தொடர்ந்து, அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தற்போது மப்பேடு பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளி தாக்கப்பட்டிருப்பது வடமாநில தொழிலாளர்கள் மத்தியிலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.