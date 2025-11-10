ETV Bharat / state

மாநகராட்சி கவுன்சிலர் அலுவலகத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு; சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கவுன்சிலர் இருக்கிறாரா?' என்று கேட்டுவிட்டு திடீரென நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசியுள்ளனர். இரண்டு பேரில் ஒருவர் வெளியில் நின்றிருந்ததாகவும் மற்றொருவர் இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசிவிட்டு தப்பியோடியதாகவும், கையில் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வைத்திருந்தாகவும் கூறப்படுகிறது.

நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட அலுவலகம்
நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னை கண்ணகி நகர், 8 ஆவது குறுக்கு தெருவில் உள்ள கவுன்சிலர் அலுவலகத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை கண்ணகி நகர் 8 ஆவது குறுக்குத் தெருவில் மாநகராட்சி 196 ஆவது வார்டு அலுவலகம், மாமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம், சேவை மையம் ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன. அதிமுகவைச் சேர்ந்த அஸ்வினி கர்ணா என்பவர் இந்த வார்டின் கவுன்சிலராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் இன்று மாலை 4 மணியளவில் இந்த அலுவலகத்துக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 பேர், ''கவுன்சிலர் இருக்கிறாரா?' என்று கேட்டுவிட்டு திடீரென நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசியுள்ளனர்.

இரண்டு பேரில் ஒருவர் வெளியில் நின்றிருந்ததாகவும் மற்றொருவர் இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசிவிட்டு தப்பியோடியதாகவும், அவர் கையில் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வைத்திருந்தாகவும் கூறப்படுகிறது.

யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கவுன்சிலர் அலுவலகத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததில், அங்கிருந்த பொருட்கள் சேதம் அடைந்ததால் மக்கள் பயத்தில் நாலாப்புறமும் சிதறி ஓடினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் அலுவலகத்தில் பட்டப்பகலில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''நடிகர்களின் சம்பளத்தை மறுசீரமைக்க நடிகர் சங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை'' - தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அதிரடி!

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கண்ணகி நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபடி நாட்டு வெடிகுண்டு வீசிய இருவரை பிடிக்க தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை: சென்னை கண்ணகி நகரில் உள்ள 196வது வார்டு அலுவலகம், மாமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இன்று மாலை மர்ம நபர்கள் இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசிச் சென்றனர். இதில் கட்டடத்தின் சுவர் பகுதி லேசாக சேதமடைந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அந்த பகுதியில் இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனிடையே, நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட இடத்தில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் இன்றிரவு சோதனை மேற்கொண்டனர். வேறு எங்காவது நாட்டு வெடிகுண்டு உள்ளதா என்று கட்டடம் முழுவதும் வெடிகுண்டு கண்டறியும் கருவிகள் மூலம் அவர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

