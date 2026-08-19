'என் கண் முன்னே போலீசார் எனது கணவரைத் தாக்கினார்கள்' - பூசாரி பரமசிவத்தின் மனைவி கதறல்
வீட்டில் தற்செயலாக கீழே விழுந்ததில் தலையில் காயமடைந்ததாகவும், போலீசார் மீது நடவடிக்கை என்பதே தேவையில்லை என பரமசிவமே தெரிவிதத்தாக, மாநகர காவல்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 8:55 PM IST
மதுரை: போலீசார் தாக்கியதால் தான் தனது கணவர் உயிரிழந்தார் என பூசாரி பரமசிவத்தின் மனைவி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மதுரை மேல அனுப்பானடியை சேர்ந்த பூசாரி பரமசிவம் (வயது 55) தனது மனைவி அய்யம்மாள் மற்றும் மகன் பிரபுவுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது குடும்பத்தினருக்கும், இவர்களது அண்டை வீட்டில் வசிக்கும் பாலகிருஷ்ணன், மாலதி தம்பதியினருக்கும் இடையே கடந்த ஜூலை 17 அன்று இரவு வாகனம் நிறுத்துவது தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஜூலை 23 அன்று சிந்தாமணி காவல்நிலையத்தில் இரு தரப்பினர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து காவல்நிலைய பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறையினரிடம் கேள்வியெழுப்பிய பரமசிவத்தை, சிந்தாமணி காவல்நிலைய போலீசார் தாக்கியதாகவும், அதனால் ஜூலை 24 அன்று அவருக்கு தலைவலி, வாந்தி உபாதைகள் ஏற்பட்டு, அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருந்துகள் வாங்கி உட்கொண்டுள்ளார்.
அதன்பின்னர், ஆகஸ்ட் 5 அன்று அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்ட போது அவருக்கு மூளையில் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தாகவும் குடும்பத்தினர் கூறினர்.
இதன் பின்னர், ஆகஸ்ட் 11 அன்று தனியார் மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக பரமசிவம் கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, இரவு உயிரிழந்தார்.
இந்த நிலையில், பரமசிவம் உயிரிழப்புக்கு போலீசார்தான் காரணம் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த ஆகஸ்ட் 5 அன்று மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படும் போது, 'வீட்டில் தானாக கீழே விழுந்ததில் காயமடைந்ததாக' பரமசிவம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், போலீசார் மிரட்டியதாலேயே காயம் ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை மாற்றி சொன்னதாகவும், பரமசிவத்தின் உயிரிழப்புக்கு காவல்துறையினர் தாக்கியதே காரணம் எனவும் அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்த குடும்பத்தினர், உரிய விசாரணை நடத்துமாறும், பரமசிவத்தை தாக்கிய சிந்தாமணி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பாஸ்கரன், சார்பு ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார், காவலர் ஆனந்த், காவலர் அப்துல் முகமது உள்ளிட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வலியுறுத்தியும் கோரியிருந்தனர்
அதனடிப்படையில், மதுரை மாவட்ட 5வது நடுவர் மன்ற நீதிபதி லட்சுமிபிரியா. அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறையில் பரமசிவத்தின் உடலை ஆய்வு செய்து, குடும்பத்தினரிடம் நாள் முழுவதும் விசாரணை மேற்கொண்டு, உடற்கூராய்வையும் கண்காணித்தார்.
மாவட்ட நீதிபதி விசாரணை செய்துகொண்டிருக்கும் போதே, பூசாரி உயிரிழப்பு தொடர்பாக மாநகர காவல்துறை மறுப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், "பூசாரி பரமசிவம் வீட்டில் தற்செயலாக கீழே விழுந்ததில் தலையில் காயமடைந்து உயிரிழந்துள்ளார். காவல்துறை மீது நடவடிக்கை தேவையில்லை என பரமசிவமே தெரிவித்தார். காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. மாவட்ட நீதிபதியின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த அறிக்கையை பற்றி தெரிந்ததும் ஆத்திரமடைந்த பரமசிவம் மனைவி, "என் கணவனை அடித்துக் கொன்றுவிட்டு, கீழே விழுந்து இறந்ததாக போலீஸ் பொய் சொல்கிறது" என பிணவறையில் தரையில் அடித்துக்கொண்டு கதறி அழுதார்.
|இதையும் படிங்க: சூட்கேசில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரம்: சந்தேகப்படும் இளைஞர், இளம்பெண் புகைப்படம் வெளியானது
மேலும கூறிய அவர், "உயர்நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையில், மாவட்ட நீதிபதி மேற்பார்வையில் உடற்கூறாய்வு நடத்தப்பட்டு, நியாயமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நம்பினோம். இந்த நிலையில் மதுரை மாநகர காவல்துறையின் வலைதளத்தில், பரமசிவம் தரையில் விழுந்து உயிரிழந்ததாக அவசர அவசரமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
நீதிபதியின் விசாரணை நடக்கும் போது இப்படி பொய்யான ஒரு அறிக்கையை காவல்துறை வெளியிட்டது ஏன்? எனவே சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து காவல் அதிகாரிகள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்வரை உடலை வாங்க மாட்டோம்" எனக்கூறி பரமசிவம் மனைவி அய்யம்மாள், மகன் பிரபு மற்றும் தமிழர் தேசம் கட்சி தலைவர் செல்வக்குமார் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.
பூசாரி பரமசிவம் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், காவல்துறை பொய்யான அறிக்கை வெளியிட்டது தொடர்பாக மாவட்ட நீதிபதியிடம் குடும்பத்தினர் முறையிட்டனர். தன்னுடைய விசாரணையின் அடிப்படையிலேயே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என நீதிபதி தெரிவித்ததை தொடர்ந்து உடலை பெற குடும்பத்தினர் சம்மதம் தெரிவித்தனர்.