தவாக அலுவலகத்தில் புகுந்து மாவட்ட நிர்வாகி மீது கொலைவெறி தாக்குதல்: போலீசார் தீவிர விசாரணை

5 பேர் சேர்ந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் ஒருவரைப் பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தவாக நெல்லை மாவட்ட தலைவர் நசீர்
தவாக நெல்லை மாவட்ட தலைவர் நசீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 9:49 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி அலுவலகத்துக்குள் புகுந்து மாவட்ட நிர்வாகி மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மேலப்பாளையம் பகுதியில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட செயலாளராக முகமது யாசர் அரபாத் செயல்பட்டு வருகிறார். சமூக வலைதளங்களில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வரும் யாசர் திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 50 ஆவது வார்டிலுள்ள பிரச்சனைகள், பொதுமக்கள் கூறும் குறைகள் தொடர்பாக அவ்வப்போது வீடியோ வெளியிட்டு வந்துள்ளார்.

இதனால் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி 50 ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினரான ரசூல் மைதீனுக்கும், இவருக்கும் இடையே மோதல் போக்கு அவ்வப்போது நிலவி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று மாமன்ற உறுப்பினரின் மகன் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் மதியம் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளனர். பின்னர், யாசரை அவதூறாகப் பேசியதோடு தலையில் தாக்கி காயம் ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. தாக்குதலில் காயம் அடைந்த அவருக்கு ரத்தம் கடுமையாக கொட்டியதால் அணிந்திருந்த வெள்ளை சட்டை முழுமையாக சிவப்பு நிறமாக மாறியுள்ளது.

தாக்குதலில் காயம் அடைந்த யாசர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். வார்டு மக்கள் பிரச்சனை தொடர்பான விஷயங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த மாமன்ற உறுப்பினர் ரசூல் மைதீனின் மகன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட செயலாளர் முகமது யாசர் அரபாத் தெரிவித்துள்ளார்.

தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது
தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது தொடர்பாக மேலப்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். 5 பேர் சேர்ந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் ஒருவரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் தப்பி ஓடிய நான்கு பேரை தேடும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபரிடம் மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

