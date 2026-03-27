அழகு நிலையத்தில் காவலர்கள் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டியதாக புகார்

தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் இருப்பதாக கூறி பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக அழகு நிலைய உரிமையாளர் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

Published : March 27, 2026 at 6:26 PM IST

திருநெல்வேலி : தேர்தல் பணிக்காக நெல்லை வந்த காவலர்கள் அழகு நிலையத்தில் லஞ்சம் கேட்டதாக சிசிடிவி ஆதாரத்துடன் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மாநில முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக மணிமுத்தாறு பட்டாலியன் உள்ளிட்ட வெளியூரில் இருந்து வந்த காவலர்கள் பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பாளையங்கோட்டையில் செயல்பட்டு வரும் ஒரு அழகு நிலையத்திற்கு சீருடை அணிந்து வந்த இரண்டு காவலர்கள், தாங்கள் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் இருப்பதாக கூறி பணம் கேட்ட மிரட்டியதாக அழகு நிலைய உரிமையாளர் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதனையடுத்து, காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, மணிமுத்தாறு பட்டாலியனைச் சேர்ந்த பிரான்சிஸ் மற்றும் சேதுபதி ராஜா ஆகிய 2 காவலர்கள் கடையில் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்பட்டது. மேலும், இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகளையும் கடை உரிமையாளர்கள் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்ததாக தெரிய வருகிறது.

புகார் சுமத்தப்பட்ட இருவரையும் காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் தேர்தல் பணிக்காக வந்திருப்பதாக நெல்லை வந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குற்றச்சாட்டுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையினர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். காவல் சீருடையுடன் லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டிய இந்த சம்பவம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

